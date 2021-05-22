В Перинатальном центре Актюбинской области скончалась роженица

АКТОБЕ. 21 МАЯ - В Актюбинской области семья погибшей роженицы обвинила в халатности врачей, передает KAZAKSHTAN TODAY.

В перинатальном центре Актюбинской области сразу после родов скончалась 30-летняя женщина. Родные обвиняют врачей в халатности. Говорят, акушеры сквозь пальцы смотрели на особенность течения беременности. Спасать роженицу бросились только тогда, когда она уже истекала кровью, сообщает телеканал "Астана".

Вся семья Аймиры Атшибаевой с нетерпением ждала появления первенца. Беременность она переносила легко, никаких проблем со здоровьем не было, утверждают родственники. 16 мая Аймиру привезли в Областной перинатальный центр, где она родила здорового мальчика. Малыш появился на свет крупным, больше 4 килограммов. Но спустя несколько часов после родов 30-летняя женщина скончалась.

Плод был очень даже крупный. Когда мы предпоследний раз сюда приходили с сестрой, врачи посмотрели. Они, в том-то и дело, видят всё, почему они ей не предложили кесарево? Прошу всех наказать. Халатность врачей по-любому была", - говорит сестра погибшей Гулим Атшибаева.

Родственники считают, что Аймира родила позже срока. Еще за месяц до родов она несколько раз приезжала в этот роддом.

На 14-17 дней она дольше ходила. Почему врачи ничего не сделали? Она поступала в этот роддом 5 или 6 раз. 16 апреля первый раз её привезли, после этого ещё несколько раз поступала. Куда врачи смотрели? Для них человеческая жизнь - это игрушка?! Они должны ответить за это!", - сказала тетя погибшей Алия Атшибаева.

В день родов родственники Аймиры находились возле родильного дома. О том, что она умерла, они узнали спустя несколько часов. Никто из медиков не сообщил семье, что произошло с пациенткой перед смертью.

Женщину похоронили накануне. Сразу после похорон родные погибшей приехали в родильный дом, чтобы выяснить, что же произошло. После скандала главный врач Перинатального центра всё же вышел к родственникам и журналистам. Рассказал, в момент ЧП находился в отпуске и о случившемся знает только со слов коллег. Сотрудники объяснили: со своей стороны сделали всё возможное. Чтобы остановить кровотечение, пришлось удалить матку, но количество потерянной крови уже было критическим.

Для кесарева сечения показаний не было, она родила самостоятельно. В данном случае было массивное атоническое кровотечение, но не всегда эти кровотечения приводят к летальному исходу, потому как мы, согласно протоколам, проводим борьбу с кровотечением. В данном случае ситуация осложнилась тем, что у женщины развился двусторонний пневмоторакс", - сообщил главный врач областного перинатального центра Асхат Балыков.

Сегодня стало известно, что главного врача Перинатального центра уволили сразу после случившегося. Но у родственников погибшей осталась масса вопросов к медикам. Всю правду об обстоятельствах смерти Аймиры они намерены выяснить через суд.

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