В Перинатальном центре в Актау новорожденный лишился носа

Актау. 15 ноября. Kazakhstan Today - Новорожденный в Актау лишился носа по вине медперсонала. Об этом заявила мать малыша, передает Kazakhstan Today.

По информации телеканала " Астана ", инцидент случился еще в июле. Однако женщина говорит, что до сих пор не может добиться наказания для сотрудников Перинатального центра.

По словам Бакыт Бекназаровой, медсестры недосмотрели за ее ребенком, что привело к разрушению мягких тканей.

Малыш родился пятимесячным, весом чуть больше 900 граммов. Сразу после рождения ребенка поместили в реанимацию, а после в специальный инкубатор для недоношенных детей. Здесь-то, по словам матери, и начались проблемы. Спустя месяц состояние новорождённого резко ухудшилось. Носик мальчика стал резко темнеть.

Его забрали в реанимацию и подключили к аппарату Сипап, который помогает ребенку дышать, то есть давлением раскрывает легкие. Но здесь ему стало хуже. Я уверена, что за моим сыном недоглядели две медсестры, которые дежурили в ту ночь. У него стал темнеть нос. Я кричала на них, просила оказать ему помощь", - рассказывает Бакыт Бекназарова.

Чтобы ребенок дышал, в нос ему поставили две трубки. Бакыт считает, что они и стали причиной того, что малыш лишился части органа обоняния. После скандала в областной перинатальный центр приехали специалисты из Алматы и Нур-Султана. Медики диагностировали инфекционное заболевание, при котором ткани начинают отмирать. Мать ребенка уверена, инфекция занесена аппаратом Сипап. Но врачи считают, что переносчиком могла быть и сама женщина. У нее была обнаружена кишечная инфекция, которая подтверждена лабораторно.

Возможно спровоцировать это, потому что это нома, это заболевание, оно бактериальной этиологии. Скорее всего, это инфекция, наверно, все-таки бактериальный агент, да, да. Откуда в реанимации бактерии, от кого? Она может от матери передаться внутриутробно, она может от нас передаться, как внутрибольничная может. Тоже может быть", - говорит заведующая отделением реанимации перинатального центра Мангистауской области Алия Тасирова.

Женщина написала заявление в департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг. Специалисты поставили точку в этом деле. Согласно их заключению, именно трубки в носу и стали причиной некроза тканей. Они повредили кожу и спровоцировали разрушение носа.

"С 29 на 30 июля 2019 года назальная канюля повредила мягкую ткань ребенка, на носу появилась рана, и начался некроз. Было установлено, что дежурный врач и медсестры вовремя не смогли заметить и диагностировать некроз. За это заведующая отделением, дежурный врач и медсестры получили выговоры", - сообщили в департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг Мангистауской области.

По информации телеканала, за несколько месяцев ребенок перенес уже две операции. Ему восстановили дыхательные проходы. Но впереди еще три хирургических вмешательства. Окончательную форму носа удастся вернуть, только когда мальчику исполнится 14 лет. Ровно через неделю состоится первый судебный процесс по этому делу. Мать новорожденного младенца намерена наказать виновных и взыскать с них 10 миллионов тенге за моральный ущерб.

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