В период простоя предприниматели должны выплачивать сотрудникам 42 500 тенге

Алматы. 22 мая. Kazakhstan Today - По действующему трудовому законодательству, не заработавшие из-за карантина предприятия обязаны оформить простой и оплачивать всем своим сотрудникам сумму, не меньше минимальной заработной платы, передает Kazakhstan Today.

На брифинге в Алматы главный инспектор труда города Айнур Мукажанова пояснила, что по статье 112 трудового законодательства Казахстане те виды бизнеса, которым запретили запуститься после окончания периода ЧП, должны оформить вынужденный простой и оплачивать своим сотрудникам сумму в размере не ниже минимальной заработной платы - 42 500 тенге, если другая сумма не предусмотрена коллективным договором, сообщает InAlmaty.kz.

Если от граждан в управление социального благосостояния будут поступать заявления о том, что им не выплатили минимальную заработную плату во время простоя на сегодняшний день, мы будем вынуждены после проведения проверки и подтверждения этого факта наложить административно наказание. За невыплату или задержку зарплаты у нас предусмотрен штраф в размере 60 МРП (166 тысяч тенге) для малого бизнеса, 100 МРП (277 тысяч тенге) для среднего бизнеса и 150 МРП (416 тысяч тенге) для крупных предприятий", - пояснила Айнур Мукажанова.

В управлении сообщили, что в случае невыплаты минимальной зарплаты в период простоя сотрудники могут обратиться в управление социального благосостояния по адресу Кунаева, 122.

В палате предпринимателей Алматы отметили, что понимают проблему бизнесменов, которые из-за карантина до сих пор сидят без дохода и будут обязаны платить своим сотрудникам период простая. Этот вопрос сейчас рассматривается на уровне министерств.

Важно отметить, что этот простой происходит не по вине предпринимателей, а с учетом того, что был принят карантинный режим. Соответственно вынужденный просто они по логике оформить не могут. В связи с этим поступает много обращений и жалоб, инициативная группа при национальной палате рассматривает их. Сейчас она вышла с инициативой в министерства нацэкономики и труда с предложением внести дополнения в данную норму для предоставления предпринимателям льготного периода для выплаты заработной платы за этот период. Если в течение года ситуация стабилизируется и предприниматель восстановит всех своих сотрудников, то, конечно же, ему нужно предоставить льготы и субсидии", - сообщил директор Палаты предпринимателей Алматы Нариман Абильшаиков.

В палате предпринимателей сообщили, что в ближайшее время будет разработана механика этого льготного периода.

Кроме того, как сообщила главный инспектор Алматы, по состоянию на 22 мая госинспекторами управления было проведено свыше 80 проверок, выявлено 92 нарушения трудового законодательства. По ее словам, по всем случаям были приняты безотлагательные меры, вследствие чего на 35 предприятиях погашены долги по заработной плате на сумму 72 млн тенге, защищены права почти ста человек.

По данным ЕНПФ, определен перечень предприятий, снизивших пенсионные отчисления за март - апрель, теперь совместно с районными акиматами проводится анализ причин снижения таких отчислений. Здесь также по установленным фактам задержек и невыплат заработной платы в отношении работодателей будут приняты соответствующие меры.

Таким образом, сегодня в Алматы текущая и просроченные задолженности отсутствуют. Однако имеются задолженности на предприятиях-банкротах, и они составляют более 44 млн тенге перед 438 работниками. По каждому из таких предприятий совместно с районными акиматами, прокуратурой, с департаментом госдоходов проводятся необходимая работа и анализ для принятия мер по сокращению долгов по заработной плате", - рассказали в пресс-службе акима Алматы.

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