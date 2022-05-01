В Петропавловске 49 детей-сирот незаконно сняли с очереди на жилье

Фото: кадр из видео Мир 24

МОСКВА. 1 МАЯ - Праздник, который отмечают в России, в США и ряде стран Европы, Африки, Латинской Америки и Азии в первый день мая, известен сразу под несколькими названиями - День международной солидарности трудящихся, День весны и труда, День труда, День весны, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В советское время большинство россиян именовали этот праздник по дате его проведения - 1 Мая, или Первомай, сообщает РИА Новости.

Возникновение традиции празднования Первомая связано с событиями, произошедшими в Чикаго в ХIХ веке. 1 мая 1886 года в городе начались масштабные митинги и демонстрации рабочих, которые требовали от своих работодателей введения восьмичасового рабочего дня. Акция закончилась стычками с полицией. 3 мая на заводе жаток Сайруса Маккормика полицейские открыли огонь по бастующим, погибли по меньшей мере двое рабочих. 4 мая на митинге протеста на площади Хэймаркет террорист бросил бомбу в полицейских, которые ответили стрельбой по толпе.

Шестьдесят офицеров полиции получили ранения, восемь погибли, точное число погибших рабочих определено не было. Полиция арестовала сотни горожан, семь рабочих-анархистов были приговорены к смертной казни.

В июле 1889 года Парижский конгресс Второго Интернационала по предложению французского делегата Раймона Лавиня в знак солидарности с чикагскими рабочими принял решение о проведении 1 мая ежегодных рабочих демонстраций.

1 мая 1890 года праздник был впервые проведен в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции и Швеции. В Великобритании он прошел 4 мая. Основным лозунгом манифестаций было требование восьмичасового рабочего дня.

В 1891 году по решению Брюссельского конгресса Второго Интернационала секциям Интернационала в каждой стране было предоставлено право самостоятельно устанавливать дату и форму празднования 1 мая, после чего в Великобритании и некоторых других странах манифестации были перенесены на первое воскресенье мая.

1 мая 1891 года социал-демократическая группа революционера Михаила Бруснева организовала первую праздничную сходку рабочих в Санкт-Петербурге.

Формой празднования Первомая стала маевка - нелегальное революционное собрание рабочих, устраиваемое обычно за городом.

Прошедшая в 1900 году Харьковская маевка стала первым открытым массовым выступлением рабочих в России, в ходе которого было принято решение не выходить на работу и устроить уличную демонстрацию.

С этого времени 1 мая демонстрации проходили в различных городах России. Во время Первой мировой войны (1914-1918) выступления на Первое мая стали единичными.

В 1917 году праздник был впервые свободно отмечен в революционной России. На улицы вышли трудящиеся с лозунгами большевиков: "Вся власть Советам!", "Долой империалистическую войну!".

С 1918 года праздник стал официальным и нерабочим днем. Он был закреплен в Кодексе законов о труде (в приложении к статье 104) и получил название День Интернационала.

В честь праздника в 1918 году в Москве на Ходынском поле состоялся первый военный парад.

С 1928 года День Интернационала стали праздновать в течение двух нерабочих дней 1 и 2 мая.

1 мая 1933 года над Красной площадью в Москве прошел первый воздушный парад. Начиная с этого момента воздушные парады проводились регулярно вплоть до начала Великой Отечественной войны в качестве неотъемлемой части демонстрации советской военной мощи. На парадах показывались достижения советской авиапромышленности - самолет "Максим Горький", самый скоростной истребитель своего времени И-16 и другие.

Во время Великой Отечественной войны (1941-1945) парады и шествия в честь 1 Мая не проводились.

1 мая 1956 года впервые был проведен телевизионный репортаж о военном параде и демонстрации трудящихся на Красной площади в Москве.

В 1970 году Основы законодательства СССР о труде закрепили за праздником новое название: 1 и 2 мая официально стали Днями международной солидарности трудящихся.

В эпоху "развитого социализма" в СССР первомайские демонстрации изменили смысловую нагрузку. В день 1 Мая трудящиеся СССР "выражали свою солидарность с революционной борьбой трудящихся капиталистических стран", а также "с национально-освободительным движением". Организованные колонны трудящихся, интеллигенции, студентов шествовали по центральным улицам городов и поселков под марши и музыку политической направленности с производственными транспарантами.