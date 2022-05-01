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В Петропавловске 49 детей-сирот незаконно сняли с очереди на жилье

30.04.2022, 10:58 31406
В Петропавловске 49 детей-сирот незаконно сняли с очереди на жилье
Фото: pexels.com
ПЕТРОПАВЛОВСК. 30 АПРЕЛЯ - Прокуратура Петропавловска выявила, что исполнительный орган незаконно снял с очереди на жилье 49 детей-сирот, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Прокуратура Петропавловска провела анализ соблюдения жилищного законодательства местным исполнительным органом в отношении социально уязвимых слоев населения. В результате чего были установлены нарушения в части незаконного снятия с очереди лиц, относящихся к социально уязвимым слоям населения.
 

Так, местным исполнительным органом исключены ранее поставленные в очередь на получение жилья по категории дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Принятыми мерами прокурорского реагирования в очереди на жилье были восстановлены 49 детей-сирот", - рассказали в ведомстве.

 
Данный вопрос находится на особом контроле органов прокуратуры.
 
В пресс-службе уточнили, что в очереди на получение жилья из государственного жилищного фонда состоят 14 943 гражданина, из них по категориям социально уязвимые слои населения - 5585, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, - 1774.

Напомним, после скандала с программой "7-20-25" в Шымкенте планируют завести уголовное дело. Ранее в МИИР заявили, что должностных лиц, виновных в продаже кредитного жилья в Шымкенте, привлекут к ответственности.
 

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В ЗКО сельчане требуют повысить цену на проезд в автобусе

01.05.2022, 20:32 2151
В ЗКО сельчане требуют повысить цену на проезд в автобусе
УРАЛЬСК. 1 МАЯ - В Западно-Казахстанской области жители села Жана-Омир требуют повысить цену на проезд в автобусе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Причина - отказ водителей общественного транспорта обслуживать этот маршрут. Они просили поднять стоимость проезда со 150 тенге до 200. Однако, из-за того что в стране был объявлен мораторий на повышение тарифов, удовлетворить просьбу водителей в ЖКХ отказались", - сообщает "Мой город".

 
По информации издания, маршрут № 66 не является социально значимым и не субсидируется государством.
 

Большинство из нас работают в городе, и мы каждый день вынуждены ездить в Уральск. Сейчас мы на такси доезжаем до автовокзала за 400 тенге, оттуда за 80 тенге доезжаем до рынка. В день туда и обратно у нас уходит по тысяче тенге. Автобусники сейчас просят поднять стоимость проезда до 300 тенге. Мы понимаем, что сейчас подорожали запчасти, ГСМ, и мы не против повышения тарифа на проезд", - заявили сельчане.

 
Жители села написали письмо в ЖКХ, которое подписали около 400 человек. Они просят поднять цену на проезд и при этом обеспечить регулярное сообщение между Уральском и поселком Жана-Омир.
 

Но в отделе ЖКХ нам отказали. Они и сами не решают этот вопрос, автобусникам не разрешают поднять стоимость проезда, те отказываются работать по прежнему тарифу. В итоге страдаем только мы, простые жители", - говорят они.

 

Как отмечают День единства народа Казахстана в Акмолинской области

01.05.2022, 15:51 6756
Как отмечают День единства народа Казахстана в Акмолинской области

Фото: УВП Акмолинской области 

КОКШЕТАУ. 1 МАЯ - Сегодня в Акмолинской области продолжилась эстафета праздничных мероприятий, посвященных Дню единства народа Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На главной площади областного центра вниманию жителей представлена праздничная программа "Жаса, гүлденген Қазақстан" с участием лучших творческих коллективов и развернута выставка мастеров декоративно-прикладного искусства "Город мастеров", - рассказали в управлении внутренней политики области.

 
В поздравительном слове аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев отметил, что развитие страны достигнуто благодаря единству, дружбе и согласию народа.
 

Этот замечательный и знаковый для всех казахстанцев праздник олицетворяет наше единение, дружбу и братство, которые мы сохранили и углубили за 30 лет независимости. Мы отмечаем этот праздник в условиях реализации новых политических реформ. Одна из наших с вами задач - сохранить, приумножить и передать эти ценности следующим поколениям. Только тогда мы сможем построить Новый Казахстан", - акцентировал руководитель региона. 

 
Также на мероприятии наградами и благодарственными письмами был отмечен ряд акмолинцев, внесших вклад в развитие государственности.
 
Среди награжденных - учитель казахского языка школы-лицея № 18 имени Сакена Жунусова города Кокшетау Карина Роот.
 

Первое мая - один из самых добрых и светлых праздников, олицетворяющий издревле почитаемые на нашей земле ценности взаимного уважения и доверия. Для меня этот праздник занимает особое место в моем сердце", - поделилась педагог.

 
Аналогичные праздничные концерты организованы и во всех 20 городах и районных центрах области.
 
Всего в регионе проживают представители порядка 100 этносов.
 

Инициатива президента о проведении референдума поддерживается народом - Сакен Майгазиев

01.05.2022, 15:44 7571
АЛМАТЫ. 1 МАЯ - С Днем единства народа Казахстана поздравил соотечественников известный казахстанский певец Сакен Майгазиев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Инициатива главы государства о проведении республиканского референдума поддерживается всем народом. Это означает связь, единство и благополучие граждан и власти. Давайте жить долго и счастливо под одним голубым флагом. С праздником!" - цитирует Almaty.tv Сакена Майгазиева.

 
Ранее сообщалось, что президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с Праздником единства народа Казахстана.
 

Временные автобусные маршруты в родительский день запустят в Алматы

01.05.2022, 13:17 12261
Временные автобусные маршруты в родительский день запустят в Алматы
АЛМАТЫ. 1 МАЯ - В Алматы для посещения кладбищ в родительский день с 7.00 до 20.00 запустят временные автобусные маршруты, сообщили в пресс-службе акимата города, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Сообщается, что будут организованы следующие временные автобусные маршруты:
 
- маршрут № 88 улица Кунаева - Западное кладбище, пункт отправления - пересечение улиц Кунаева и Макатаева (7 автобусов);
 
- дополнительный маршрут ж/д вокзал Алматы-1 - Западное кладбище, пункт отправления - ж/д вокзал Алматы-1 (3 автобуса);
 
- дополнительный маршрут ж/д мост Алматы-1 - кладбище Нижней пятилетки, пункт отправления - ж/д мост Алматы-1 (2 автобуса).
 

В кинотеатры СНГ возвращаются фильмы Disney

01.05.2022, 13:12 12986
В кинотеатры СНГ возвращаются фильмы Disney
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 1 МАЯ - В кинотеатры СНГ возвращаются фильмы киностудии Disney, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Первым релизом компании после почти трехмесячного перерыва станет кинокомикс Marvel "ДОКТОР СТРЭНДЖ: В МУЛЬТИВСЕЛЕННОЙ БЕЗУМИЯ". В кинотеатрах Казахстана (это самый крупный рынок СНГ после России и Украины) он появится 5 мая. Прокатчиком релизов мейджора как в этой стране, так и в ряде других постсоветских государств выступит казахстанская компания "Меломан". Она и ранее выпускала релизы Disney в Центральной Азии. О возвращении фильмов Disney в Россию речи не идет", - сообщает "Бюллетень кинопрокатчика".

 
В марте Disney, Universal, Warner Bros., Sony и Paramount объявили о временной приостановке выпуска своих фильмов в России. Позднее к ним присоединилась независимая студия Lionsgate. При этом компания Disney также приостановила выпуск своих релизов на территории СНГ. В частности, в прокат не вышел мультфильм Pixar "Я КРАСНЕЮ", запланированный на 10 марта.
 
Ранее сообщалось, что американская киностудия Disney увеличит количество ЛГБТ-персонажей в своих новых фильмах. Об этом сообщает журналист Кристофер Руфо в своем Twitter-аккаунте со ссылкой на запись корпоративного видеозвонка Disney.
 
Основным инициатором данного решения стала представительница корпорации, отвечающая за контент, Кэри Берк. Во время общего собрания она пообещала сделать ставку на гендерную политику и сделать будущие проекты компании более инклюзивными.
 

Праздник весны и труда

01.05.2022, 12:13 13666
Праздник весны и труда
Фото: кадр из видео Мир 24
МОСКВА. 1 МАЯ - Праздник, который отмечают в России, в США и ряде стран Европы, Африки, Латинской Америки и Азии в первый день мая, известен сразу под несколькими названиями - День международной солидарности трудящихся, День весны и труда, День труда, День весны, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В советское время большинство россиян именовали этот праздник по дате его проведения - 1 Мая, или Первомай, сообщает РИА Новости.
 
Возникновение традиции празднования Первомая связано с событиями, произошедшими в Чикаго в ХIХ веке. 1 мая 1886 года в городе начались масштабные митинги и демонстрации рабочих, которые требовали от своих работодателей введения восьмичасового рабочего дня. Акция закончилась стычками с полицией. 3 мая на заводе жаток Сайруса Маккормика полицейские открыли огонь по бастующим, погибли по меньшей мере двое рабочих. 4 мая на митинге протеста на площади Хэймаркет террорист бросил бомбу в полицейских, которые ответили стрельбой по толпе.
 
Шестьдесят офицеров полиции получили ранения, восемь погибли, точное число погибших рабочих определено не было. Полиция арестовала сотни горожан, семь рабочих-анархистов были приговорены к смертной казни.
 
В июле 1889 года Парижский конгресс Второго Интернационала по предложению французского делегата Раймона Лавиня в знак солидарности с чикагскими рабочими принял решение о проведении 1 мая ежегодных рабочих демонстраций.
 
1 мая 1890 года праздник был впервые проведен в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции и Швеции. В Великобритании он прошел 4 мая. Основным лозунгом манифестаций было требование восьмичасового рабочего дня.
 
В 1891 году по решению Брюссельского конгресса Второго Интернационала секциям Интернационала в каждой стране было предоставлено право самостоятельно устанавливать дату и форму празднования 1 мая, после чего в Великобритании и некоторых других странах манифестации были перенесены на первое воскресенье мая.
 
1 мая 1891 года социал-демократическая группа революционера Михаила Бруснева организовала первую праздничную сходку рабочих в Санкт-Петербурге.
 
Формой празднования Первомая стала маевка - нелегальное революционное собрание рабочих, устраиваемое обычно за городом.
 
Прошедшая в 1900 году Харьковская маевка стала первым открытым массовым выступлением рабочих в России, в ходе которого было принято решение не выходить на работу и устроить уличную демонстрацию.
 
С этого времени 1 мая демонстрации проходили в различных городах России. Во время Первой мировой войны (1914-1918) выступления на Первое мая стали единичными.
 
В 1917 году праздник был впервые свободно отмечен в революционной России. На улицы вышли трудящиеся с лозунгами большевиков: "Вся власть Советам!", "Долой империалистическую войну!".
 
С 1918 года праздник стал официальным и нерабочим днем. Он был закреплен в Кодексе законов о труде (в приложении к статье 104) и получил название День Интернационала.
 
В честь праздника в 1918 году в Москве на Ходынском поле состоялся первый военный парад.
 
С 1928 года День Интернационала стали праздновать в течение двух нерабочих дней 1 и 2 мая.
 
1 мая 1933 года над Красной площадью в Москве прошел первый воздушный парад. Начиная с этого момента воздушные парады проводились регулярно вплоть до начала Великой Отечественной войны в качестве неотъемлемой части демонстрации советской военной мощи. На парадах показывались достижения советской авиапромышленности - самолет "Максим Горький", самый скоростной истребитель своего времени И-16 и другие.
 
Во время Великой Отечественной войны (1941-1945) парады и шествия в честь 1 Мая не проводились.
 
1 мая 1956 года впервые был проведен телевизионный репортаж о военном параде и демонстрации трудящихся на Красной площади в Москве.
 
В 1970 году Основы законодательства СССР о труде закрепили за праздником новое название: 1 и 2 мая официально стали Днями международной солидарности трудящихся.
 
В эпоху "развитого социализма" в СССР первомайские демонстрации изменили смысловую нагрузку. В день 1 Мая трудящиеся СССР "выражали свою солидарность с революционной борьбой трудящихся капиталистических стран", а также "с национально-освободительным движением". Организованные колонны трудящихся, интеллигенции, студентов шествовали по центральным улицам городов и поселков под марши и музыку политической направленности с производственными транспарантами.
 

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в воскресенье

01.05.2022, 09:41 16341
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в воскресенье
НУР-СУЛТАН. 1 МАЯ - На большую территорию Республики Казахстан будет оказывать влияние ложбина южного циклона, в связи с чем ожидаются дожди с грозами, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Лишь на востоке, юге республики сохранится погода без осадков. По республике будет отмечаться усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
Ночью в горных районах Алматинской области ожидается гроза, на юге и в районе Алакольских озер усиление ветра до 15-20, порывы до 24-29 метров в секунду.
 
В центре, на востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20, порывы до 23 метров в секунду.
 
Днем на юге, западе Павлодарской области ожидается гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
Днем на севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
Днем на юго-западе, севере и в горных районах Жамбылской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
Днем на юге Актюбинской области ожидается гроза, на юго-западе области - ветер до 15-20 метров в секунду.
 
Днем на северо-западе, востоке Акмолинской области ожидается гроза, на севере, востоке области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
Днем на северо-востоке Мангистауской области ожидается гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
На западе, севере Костанайской области ожидается гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
На западе, востоке Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
На востоке, юге Атырауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
Днем на юге, востоке Западно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
На юге Западно-Казахстанской области, на севере, в центре Актюбинской области, в центре Павлодарской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 

Токаев поздравил казахстанцев с Праздником единства народа Казахстана

01.05.2022, 09:24 18001
Токаев поздравил казахстанцев с Праздником единства народа Казахстана
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 1 МАЯ - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с Праздником единства народа Казахстана, сообщает пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Дорогие соотечественники! От всей души поздравляю вас с Праздником единства народа Казахстана! Этот теплый майский праздник является ярким символом сплоченности нашей нации. Традиции дружбы и взаимопонимания глубоко укоренены в самосознании нашего народа, составляя основы гармонии, мира и согласия в стране", - сказал глава государства.

 
Он отметил, что исторически сложившееся на благодатной казахской земле многообразие культур стало неотъемлемой частью нашей идентичности.
 

Объединенные общими идеалами и ценностями, мы уверенно преодолеваем все трудности и глобальные вызовы. Сегодня мощным фактором консолидации общества выступает идея Нового Казахстана. Она опирается на созидательную энергию всех граждан. Каждому из нас предстоит внести свой вклад во всестороннее обновление страны. Желаю всем крепкого здоровья, успехов и мирного неба!" - добавил Касым-Жомарт Токаев.

 

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