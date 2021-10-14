В Петропавловске из дома выселяют многодетную семью

ПЕТРОПАВЛОВСК. 13 ОКТЯБРЯ - В Петропавловске чиновники предоставили многодетной семье, дом которой попал под снос, лишь однокомнатную квартиру на шестерых человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Частный дом, который идет под снос, находится в микрорайоне Береке. Он один пока стоит посреди новеньких высоток. Екатерина Веревкина и ее брат Виктор прожили в нем всю жизнь - недвижимость досталась от родителей. Когда дом попал под снос, они обрадовались, что смогут улучшить жилищные условия. По их словам, чиновники обещали брату двухкомнатную квартиру, а сестре с четырьмя детьми - трехкомнатную. Но в итоге семье из шести человек акимат предлагает переселиться в однушку. В противном случае грозят отключить электричество и воду.

В акимате уже начали брату давать однокомнатную. Раз... "...а у вас документы не оформлены". Я говорю, а мне-то куда идти? Спрашивают: "Вы что, не слышали, не смотрите телевизор, как в ДСРе дом сгорел?" Я говорю, а причем здесь ДСР, вы нам на что-то намекаете что ли? Страшно, это ведь намек прямой был. Естественно, мы мешаем", - рассказала Екатерина.

Оказалось, что дом в 80 квадратных метров легализован лишь наполовину. Оставшиеся комнаты не оформлены, хотя документы на землю у хозяев на руках. В 2019 году семья пыталась узаконить пристройки, но в отделе архитектуры отказали. Мол, на этом месте все равно уже предусмотрено строительство многоэтажного жилого дома.

Согласно закону о госимуществе, о земле, об изъятии для госнужд земельных участков, есть такой пункт: до начала процедуры изъятия необходимо предоставить время, чтобы собственник смог узаконить свое строение и земельный участок. В данном случае у нас есть техническое заключение, что при постройке не нарушены все СНИПы и правила", - прокомментировала адвокат Наталья Пустыльникова.

Однако вот уже три года семья пытается узаконить половину дома и даже обратилась в суд.

Суд отказал. В связи с тем, что Веревкина попала в трудную жизненную ситуацию, было предоставлено временное жилье до предоставления в собственность другого жилья. Сама семья Веревкиной на улице не осталась. На сегодняшний день оформляются документы, до конца месяца оформятся", - сообщил заведующий правовым сектором отдела ЖКХ Петропавловска Ерлан Аубакиров.

В интервью сотрудники городского акимата пояснили, что планируют дать хозяину уже двухкомнатную квартиру, а его сестре - арендную. Но едва наша съемочная группа успела покинуть здание акимата, передумали заселять Екатерину Веревкину даже в обещанное временное жилье", - говорится в сюжете телеканала " Астана ".

За то, что я пригласила телевидение, осмелилась на такой поступок, мне сказали: "Никакого арендного жилья не будет, все". Видимо, люди не должны знать правду. Даже и пяти минут не прошло, вы не успели и спуститься с крылечка", - сказала Екатерина Веревкина.

Отступаться от положенных квадратных метров и переселяться из дома на улицу жительница Петропавловска не собирается. Многодетная мама намерена подать жалобу в Верховный суд.



