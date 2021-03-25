В Петропавловске продают бронзовый памятник Ленину за 9 млн тенге

ПЕТРОПАВЛОВСК. 24 МАРТА - Объявление о продаже памятника опубликовано на популярном сайте объявлений. Его высота составляет 3,5 метра, вес- 1400 килограммов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает Петропавловск.news, владелец отказался рассказывать, откуда у него памятник, сообщив только, что продает его не как лом цветного металла, а как исторический памятник. Цена указана в размере 1 600 000, но в тексте объявления имеется уточнение, что сумма указана в рублях. В переводе на тенге - это около 9 миллионов.

На постаменте имеется маркировка: "Художественный фонд СССР, Мытищинский завод художественного литья". Если памятник действительно из бронзы, то его стоимость на рынке лома цветных металлов равна примерно 2 миллиона тенге при весе в 1400 килограммов.

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