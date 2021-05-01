В Петропавловске школьники заболели после патриотического флешмоба

ПЕТРОПАВЛОВСК. 30 АПРЕЛЯ - Несколько учащихся школы №25 Петропавловска заболели после проведенного 28 апреля флешмоба, посвященного 1 мая, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Школьники в легкой одежде под руководством взрослых в куртках записывали трехминутный видеоролик, посвященный Дню единства народа Казахстана и 30-летию Независимости. Такое проявление патриотизма вызвало полное непонимание у жителей областного центра, сообщает Петропавловск.news

Погода в Петропавловске 28 апреля стояла прохладная, днем температура воздуха не превышала 14 градусов по Цельсию. При этом дети во время съемок ролика находились на улице без верхней одежды.

Как заявила директор школы №25 Сауле Турсынова, детей предупреждали о записи и просили одеваться потеплее. На кадрах ясно видно, что нарядные школьники налегке, а взрослые рядом с ними - в куртках.

В управлении образования акимата Северо-Казахстанской области подтвердили, что факт нахождения учащихся без верхней одежды имел место.

Однако пребывание участников на свежем воздухе было чётко регламентировано очерёдностью выступлений. Дети сняли верхнюю одежду для записи 5-минутного видеоролика. В отношении организации питания поясняем, что для желающих был организован буфет. Вместе с тем в действиях организации усматривается ненадлежащее обеспечение сохранности здоровья детей, на основании чего отделом образования вынесены дисциплинарные взыскания в отношении организаторов мероприятия", - прокомментировали в управлении.

Сообщается, что на следующий день несколько малолетних участников флешмоба в школу не пришли из-за недомогания.

Вопрос о том, кто был инициатором такого флешмоба, висит в воздухе. Но можно с уверенностью сказать, что дети, которым, судя по фотографиям, от 7 до 10 лет, вряд ли придумали бы самостоятельно столь вовремя организовать патриотичную акцию со множеством костюмов. Годится ли в качестве оправдания объяснение "дети снимали одежду только для записи ролика на 5 минут"? Наверное, нет, особенно если учесть, что такие показательные акции очень любят устраивать взрослые, которым нужно набирать баллы перед начальством… Очень хочется надеяться, что перед тем, как использовать детей в патриотических играх, взрослые хотя бы объяснили им, что означают слова, ради которых им должно быть так весело", - заключает издание.

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