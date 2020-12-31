В Петропавловске завершилась реконструкцию железнодорожного вокзала

Петропавловск. 30 декабря. Kazakhstan Today -30 декабря после трехлетней реконструкции железнодорожный вокзал торжественно открыли, передает Kazakhstan Today.
Как сообщает Петропавловск.news, реконструкция зданию вокзала была необходима уже давно. Особенно устаревшими были надземные переходы, которые пассажиры были вынуждены преодолевать на пути к поездам или на выходе в город.
Как сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги, были обновлены фасад и кровля, заменены системы тепло- и водоснабжения, электроснабжения. Реконструированы внутренние помещения основного здания вокзала, возведен пристрой с двумя эскалаторами, обновлен конкорс, где появились два грузопассажирских лифта. В большом кассовом зале также установлен лифт для маломобильных пассажиров для выхода в зал ожидания. Проведен ремонт комнат отдыха, сервис-центра, медпункта и служебных помещений.
Теперь в здании вокзала два зала ожидания: в западном крыле - для пассажиров пригородных поездов, в центральной части - для ожидающих поезда дальнего следования. Реконструкция позволила увеличить площадь залов ожидания более чем на 800 квадратных метров, а количество посадочных мест с 300 до 600.
После проведенных работ вокзал стал технологичным и удобным, доступным для всех граждан, включая маломобильных. Уверен, что жители и гости города по достоинству смогут оценить его преимущества", - отметил на церемонии открытия начальник ЮУЖД Анатолий Храмцов.
Теперь вокзал полностью адаптирован для пользования маломобильными группами населения - установлены пандусы, грузопассажирские лифты, появились навигационные системы с использованием шрифтов Брайля. Кроме того, в здании и на посадочных платформах установлены современные электронные табло.
Всего на реконструкцию вокзала, начавшуюся в 2018 году, было потрачено около 3 миллиардов тенге. Такого масштабного обновления здесь не было со дня постройки в 1966 году.
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