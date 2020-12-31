В Петропавловске завершилась реконструкцию железнодорожного вокзала

Петропавловск. 30 декабря. Kazakhstan Today -30 декабря после трехлетней реконструкции железнодорожный вокзал торжественно открыли, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Петропавловск.news , реконструкция зданию вокзала была необходима уже давно. Особенно устаревшими были надземные переходы, которые пассажиры были вынуждены преодолевать на пути к поездам или на выходе в город.

Как сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги, были обновлены фасад и кровля, заменены системы тепло- и водоснабжения, электроснабжения. Реконструированы внутренние помещения основного здания вокзала, возведен пристрой с двумя эскалаторами, обновлен конкорс, где появились два грузопассажирских лифта. В большом кассовом зале также установлен лифт для маломобильных пассажиров для выхода в зал ожидания. Проведен ремонт комнат отдыха, сервис-центра, медпункта и служебных помещений.

Теперь в здании вокзала два зала ожидания: в западном крыле - для пассажиров пригородных поездов, в центральной части - для ожидающих поезда дальнего следования. Реконструкция позволила увеличить площадь залов ожидания более чем на 800 квадратных метров, а количество посадочных мест с 300 до 600.

После проведенных работ вокзал стал технологичным и удобным, доступным для всех граждан, включая маломобильных. Уверен, что жители и гости города по достоинству смогут оценить его преимущества", - отметил на церемонии открытия начальник ЮУЖД Анатолий Храмцов.

Теперь вокзал полностью адаптирован для пользования маломобильными группами населения - установлены пандусы, грузопассажирские лифты, появились навигационные системы с использованием шрифтов Брайля. Кроме того, в здании и на посадочных платформах установлены современные электронные табло.

Всего на реконструкцию вокзала, начавшуюся в 2018 году, было потрачено около 3 миллиардов тенге. Такого масштабного обновления здесь не было со дня постройки в 1966 году.

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