В плавательном бассейне Актобе с 2017 года не меняли воду

Актобе. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Юные пловцы самого крупного бассейна в Актобе пожаловались на недомогание. Выяснилось, что там целых пять лет не меняли воду.

Проверить актюбинский бассейн потребовали в начале ноября. Родители уверяли, после занятий у детей стала появляться аллергическая сыпь и начинался кашель. Говорили, что все это связано с превышением хлора в воде, сообщает телеканал КТК

По информации телеканала, летом в спорткомплексе "Достык" уже был серьезный инцидент, когда во время соревнований 12 участникам стало плохо и их даже забрали в больницу. Было предположение, что они отравились реактивным веществом. И вот сейчас выяснилось, что из-за больших затрат администрация экономит на содержании спортивного объекта.

В последний раз меняли воду в 2017 году, но это очень дорогостоящее мероприятие - замена воды. Фильтры также работают в норме. Но мы сейчас разбираемся. Оно очень дорогостоящее. Повторюсь, 7 миллионов тенге", - прокомментировал главный специалист управления физической культуры и спорта Актюбинской области Адильбек Дильжанов.