В погоне за новинками: необходимость или маркетинговый ход?

Ежесекундно в мире создается ~2 Мб информации на одного человека, и ее количество увеличивается в два раза каждые 6 месяцев. В среднем современный человек потребляет в день ~35 Гб информации. В таком информационном "шуме" очень сложно потреблять информацию правильно, поток буквально сбивает с ног, заставляя совершать необдуманные поступки. Самые ресурсозатратные из них - импульсивные покупки. А предложения что-то купить в Сети занимают более 70% от всего объема информации.

Как устоять перед рекламой

Купи, купи, купи…" - разносится из всех гаджетов, и в какой-то момент приходит сильное желание что-то приобрести. Даже если это не предмет первой необходимости и доходы не позволяют купить дорогостоящий товар.

Желание обновить гардероб, купить более новую модель смартфона или приобрести бытовую технику часто приводит к необходимости взять микрокредит . Даже если воспользоваться сервисом MyCredy и выбрать самые выгодные условия кредитования от компаний, может оказаться, что выплаты по кредитам не соответствуют доходам, а радость от покупки нового смартфона сменяется разочарованием и финансовыми трудностями.

Поэтому прежде чем приобрести новинку, стоит выполнить три простых условия:

1. Отложить новинку в закладки и вернуться к ней через 3 дня. Вполне возможно, что за это время вы проанализируете свою текущую ситуацию и поймете, что товар вам не нужен.

2. Начать учитывать доходы и расходы, выписать все свои обязательные расходы на месяц и посмотреть, какой суммой вы располагаете и целесообразно ли брать кредит.

3. Дайте себе ответ, сможете ли вы прожить без этого товара полгода или год, когда цены на него упадут? Почему вам необходимо купить его прямо сейчас? Вы хотите именно эту модель смартфона или пылесоса или вам в принципе нужен смартфон и пылесос, а новинка соответствует вашим потребностям? Если покупку можно отложить, то стоит это сделать, чтобы сэкономить: со временем новинки падают в цене, а за полгода или год вы сможете накопить на покупку товара без того, чтобы влазить в долги.

Информационный детокс

Чтобы не совершать необдуманных покупок, стоит учиться критично относиться к потребляемой информации и устраивать себе информационные детоксы.