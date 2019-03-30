Алматы. 29 марта. Kazakhstan Today - В полиции Алматы рассказали какие объекты чаще всего "минируют" "телефонные террористы", передает Kazakhstan Today.

"С начала текущего года в городе имели место 4 аналогичных преступления, эти факты раскрыты. По всем упомянутым эпизодам в настоящее время проводятся досудебные расследования по статье 273 УК РК. Как свидетельствует практика, заведомо ложным сообщениям об актах терроризма чаще всего подвергаются объекты массового скопления людей, такие как торговые дома, точки общественного питания и другие социальные объекты. Самая главная ошибка телефонных хулиганов - это ложная вера в то, что их не найдут. Но тут они ошибаются: на сегодняшний день как полиция, так и другие правоохранительные органы имеют достаточно возможностей, в том числе и технические, чтобы вычислить звонившего и привлечь его к уголовной ответственности, соответственно. К примеру, в январе месяце текущего года неизвестный мужчина позвонил в дежурную часть полиции и сообщил о том, что в одном из городских баров "заложена бомба". При проведении комплекса оперативных и специальных мероприятий сотрудниками нашего подразделения абонент был установлен и задержан. В свое оправдание, фигурант пояснил, что его не впустили в бар и таким образом он, якобы, хотел отомстить администрации. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он сообщил оператору 102 о заложенной бомбе в баре", - сообщил начальник Управления по противодействию экстремизму Департамента полиции города Алматы полковник полиции Еркин Инкаров.

По его информации, в другом случае хулиганил ребенок, сообщивший о "минировании" Международного аэропорту города Алматы. Несовершеннолетний совершил эти действия, не думая о последствиях своей выходки. Теперь за его поступок будут отвечать родители.

Некоторые родители вообще не занимаются правовым обучением своих детей, а ведь подрастающему ребенку нужно объяснять, как говорится, что такое хорошо, а что такое плохо. Это и есть профилактика, это и есть родительский контроль. В этой связи полиция Алматы в очередной раз напоминает об уголовной ответственности за заведомо ложные сообщения и дополняет, что такого рода действия, как правило, отрывают оперативные и экстренные службы города от основных задач, к примеру, по спасению людей, задержанию преступников и так далее", - подытожил полковник Инкаров.

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