В полиции рассказали, как защититься от мошенников на рынке недвижимости

Алматы. 14 марта. Kazakhstan Today - Как защититься от мошенников на рынке недвижимости, рассказали в полиции, передает Kazakhstan Today.

Рынок недвижимости остается привлекательной сферой для любителей легкой наживы, ведь именно здесь крутятся большие деньги и именно здесь встречается так много доверчивых граждан. Мошенники обманывают своих клиентов на рынке аренды квартир, покупки и продажи недвижимости, в сфере государственных жилищных программ, залогового имущества (квартиры и автомашины), а также зачастую бывают замешаны в махинациях с земельными участками, сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

Лучший способ соблюдения мер предосторожности - обращаться в крупные агентства недвижимости с хорошей репутацией. Это агентство должно быть легальным, оформлено как ИП или ТОО и иметь официальную регистрацию в департаменте госдоходов. Необходимо поинтересоваться датой регистрации агентства, числом сотрудников. У риелтора запросить аттестат, подтверждающий его квалификацию.

При осмотре квартиры необходимо поговорить с соседями, расспросить о хозяевах, их репутации, месте нахождения. При покупке квартиры не рекомендуется подписывать какие-либо документы, не проконсультировавшись со специалистами в сфере недвижимости. До совершения сделки не следует отдавать продавцу большой задаток, поскольку он может продать квартиру другому покупателю.

Если вы продавец, не передавайте правоустанавливающие документы на недвижимость и документы, удостоверяющие личность (удостоверение личности, паспорт) в руки посредников.

При сдаче жилья в аренду обязательно заключайте договор. В нем подробно распишите обязанности арендатора, условия и порядок оплаты, наличие имущества в квартире.

В полиции подчеркнули, что при операциях с недвижимость следует обращать внимание на следующие моменты: слишком низкую цену за квадратный метр; неполный пакет документов; отсутствие владельца недвижимости; несоблюдение сроков строительства (жилье по госпрограммам); нарушение сроков сдачи в эксплуатацию при завершенном строительстве; наличие оригинала правоустанавливающих документов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства