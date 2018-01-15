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В понедельник на территории Казахстана местами пройдет снег15.01.2018
  • Фото: photosight.ru
Общество  08:47

Астана. 15 января. Kazakhstan Today - С прохождением атмосферных фронтальных разделов по территории Казахстана пройдет местами снег, на юге и юго-востоке республики ночью местами сильный снег. Местами ожидается метель, туман, гололед, усиление ветра, передает Kazakhstan Today.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду с метелью, туман, в Жамбылской, Южно-Казахстанской областях гололед. В Алматинской области местами туман, в районе Жаланашколя ветер 15-20 метров в секунду, сообщили в "Казгидромете".

В Акмолинской, Кызылординской областях местами туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Мангистауской областях местами ожидается туман, в Павлодарской области днем местами метель.
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