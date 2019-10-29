В понедельник на большей части территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды

Нур-Султан. 28 октября. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 28 октября ожидается неустойчивый характер погоды, передает Kazakhstan Today.

"На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки преимущественно в виде дождя. Местами ожидается усиление ветра, туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях ожидается усиление ветра до 15-20, местами порывы до 23-28 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской, Актюбинской, днем в Атырауской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Атырауской местами туман.

В Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 1до 5-20, порывов до 25 метров в секунду, в Карагандинской области местами туман.

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