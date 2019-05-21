В понедельник погода без осадков сохранится лишь на западе и юго-западе Казахстана

Нур-Султан. 20 мая. Kazakhstan Today - С прохождением атмосферных фронтальных разделов сегодня на территории Казахстана ожидается дождь, лишь на западе, юго-западе сохранится погода без осадков. Местами по республике ожидаются гроза, туман, усиление ветра, шквал, возможен град. На юге местами ожидается пыльная буря, передает Kazakhstan Today.

В Алматинской области местами ожидаются гроза, ночью в районе Жаланашколя ветер 17-22 метра в секунду. В Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидаются гроза, шквал, усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду, в Восточно-Казахстанской области возможен град, в Карагандинской области туман, сообщили в "Казгидромете".

В Кызылординской области местами ожидаются гроза, шквал, пыльная буря, возможен град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем порывы 23 метра в секунду. В Северо-Казахстанской области местами ожидается гроза, шквал, возможен град, ветер 15-20 метров в секунду. В Костанайской области местами ожидается гроза, туман, возможен град, усиление ветра, днем местами 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской области местами ожидается гроза, туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Жамбылской, Туркестанской областях утром и днем местами ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Жамбылской области шквал, возможен град. Днем в Павлодарской области местами ожидается гроза, возможен град, ветер 18 метров в секунду. Днем в Актюбинской области местами усилится ветер до 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются заморозки 1-3 градуса.

В Кызылординской, Туркестанской областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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