В понедельник в большинстве регионов Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды

Нур-Султан. 22 февраля. Kazakhstan Today - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 22 февраля 2021 года, передает Kazakhstan Today.

С прохождением атмосферных фронтов на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды, местами ожидается снег, на юго-западе и юго-востоке - осадки (дождь, снег). Лишь на юге и севере страны ожидается погода без осадков. Местами по республике сохраняются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Алматинской, Жамбылской, Атырауской областях местами ожидаются туман, гололед, в Жамбылской области ночью местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Актюбинской, Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, низовая метель, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Костанайской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, низовая метель, в Восточно-Казахстанской области днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем в Мангистауской, Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Мангистауской области местами – гололед.

В Акмолинской, Павлодарской, Туркестанской областях местами ожидается туман.

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