В "Правительстве для граждан" объяснили изменение графика работы ЦОНов

АСТАНА. 23 СЕНТЯБРЯ - В государственной корпорации "Правительство для граждан" объяснили изменение графика работы казахстанских ЦОНов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В госкорпорации заявили, что изменение графика работы не вызвано приездом иностранцев в Казахстан.

Клиенты давно просили увеличить время работы ЦОНов и СЦОНов, так как не успевали в будние дни получить госуслуги. В связи с чем госкорпорация для удобства клиентов возобновила работу сначала дежурных ЦОНов, которые на сегодняшний день работают до 20.00 в будни и до 13.00 по субботам, а с этой недели работу возобновили дежурные СЦОНы", - проинформировал управляющий директор по связям с общественностью госкорпорации "Правительство для граждан" Нариман Дюсекеев.

Кроме того, теперь казахстанцы смогут обратиться за услугами по получению водительских прав, регистрации транспортных средств, а также выдаче номерных знаков в субботу. График и адреса дежурных ЦОНов и СЦОНов опубликованы на официальном сайте госкорпорации.

Относительно посещения иностранцев отмечается, что за прошлую неделю 12 798 человек обратились за получением ИИН, на этой неделе число клиентов составило 10 354.

Также госкорпорация, рассмотрев записи камер наблюдения в ЦОНах, выяснила, что скопления клиентов в ЦОНах не наблюдается", - добавили в пресс-службе.