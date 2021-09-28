В правительстве пояснили, почему СМИ не пускают на совещания

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НУР-СУЛТАН. 27 СЕНТЯБРЯ - СМИ по-прежнему не имеют доступа в госучреждения в связи с действующими карантинными ограничениями, несмотря на то, что в стране уже разрешены тои и другие массовые мероприятия, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщил сегодня на брифинге заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов, проведение банкетов и других массовых мероприятий разрешили, чтобы поддержать малый и средний бизнес. При этом журналисты, которые все еще не могут присутствовать на совещаниях в очном режиме, имеют другие способы получения информации.

В отношении разрешения проведения различных мероприятий, в том числе торжественных, было очень много обращений именно сферой МСБ. Десятки тысяч казахстанцев остались без работы, безусловно, этот вопрос мы не могли не учесть. Более 1,5 месяца мы этот вопрос обсуждали, поэтому с учетом стабилизации эпидситуации мы дали разрешение на проведение ряда мероприятий, но с жесткими условиями", - сказал Тугжанов.

Касательно допуска журналистов в госучреждения, вице-премьер заявил, что ограничений доступа к информации для СМИ и рядовых казахстанцев нет. При этом карантинные ограничения на личное присутствие журналистов не являются цензурой.

Все проводимые мероприятия в правительстве, парламенте освещаются в СМИ, транслируются в онлайн-режиме. Несмотря на стабилизацию ситуации, все санитарные требования никто сегодня не отменял, я имею в виду социальную дистанцию и масочный режим. Поэтому сегодня министры принимают участие в совещаниях в режиме видеоконференции, контакты минимизированы", - сказал он.

Также он подчеркнул, что доступ к информации не ограничивается очными встречами, и журналисты могут обращаться в госорганы с письменными запросами, есть прямые обращения журналистов, проводятся онлайн-встречи и брифинги, работает обратная связь посредством электронного правительства и социальных ресурсов.

Тем не менее возможность возобновления очных совещаний с участием СМИ также рассматривается.

Этот вопрос стоит на повестке дня. Сегодня прорабатывается вопрос о проведении офлайн-брифингов с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Отмечу, что доступ будет обеспечен для журналистов с зелёным безопасным статусом в Ashyq", - сообщил Тугжанов.

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