В прокат выходит фильм о героизме казахстанских военных на таджико-афганской границе

Нур-Султан. 3 ноября. Kazakhstan Today - В Казахстане выходит в прокат фильм о нападении на роту казахстанских военнослужащих в 1995 году на таджико-афганской границе, передает Kazakhstan Today.

В Казахстане 21 ноября в широкий прокат выходит художественный фильм "QAZBAT", снятый отечественной кинокомпанией "Аю Синема" и телеканалом Qazaqstan. Фильм основан на реальных событиях 7 апреля 1995 года, когда военнослужащие 7-й сводной роты внутренних войск Казахстана в Пшихаврском ущелье Таджикистана подверглась дерзкому нападению со стороны боевиков с сопредельной стороны", - сообщили в пресс-службе Национальной гвардии РК.

В кинопроекте рассказывается о четырех персонажах, которым по 19-20 лет. Это собирательные образы всех военнослужащих, выполнявших боевые задачи на таджикско-афганской границе. В фильме также есть командир взвода, представляющий образ целого ряда боевых офицеров, таких как Марат Ахметов, Берик Омаров, Кайрат Сатпаев и многих других, которые достойно несли службу, грудью закрывали своих подчинённых, воспитывали их, рассказали в пресс-службе.

Автором идеи фильма является главнокомандующий Национальной гвардией РК генерал-лейтенант Руслан Жаксылыков. Картина снята съемочной группой во главе с режиссером Аскаром Узабаевым. Главным оператором-постановщиком фильма является Максим Задарновский.

В фильме снимались талантливые актеры, известные в стране по многим произведениям, Даурен Сергазин и Ринат Дошибеков, начинающие - Халык Рахат, Дияс Мырзахмет, Шарифбек Закиров и Индира Шынболаткызы.

В Национальной гвардии никогда не забывают своих героев. Продвигая идею экранизации их подвига, оставляют память о них, проявляют дань уважения к павшим", - подчеркнули в пресс-службе.

Телевизионная версия одноименного фильма будет транслироваться на телеканале Qazaqstan в следующем году, 7 апреля, - к 25-летию со дня боя.

Напомним, с 1993 по 1999 годы более двух тысяч военнослужащих Внутренних войск выполняли боевые задачи по охране внешних границ СНГ в составе казахстанского сводного батальона. 7 апреля 1995 года в горном ущелье Пшихавр на таджико-афганской границе казахстанская рота подверглась вооруженному нападению боевиков с сопредельной территории. Бой с превосходящими силами противника длился четыре часа. Бойцы внутренних войск выстояли и заставили нападавших отступить. В битве погибли 17 воинов и еще 33 получили ранения

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