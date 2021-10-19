В пяти областях объявили штормовое предупреждение

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НУР-СУЛТАН, 18 ОКТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской и Восточно-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По прогнозу РГП "Казгидромет", в Алматинской области 18-21 октября в районе Алакольских озер ожидается ветер юго-восточный 17-22 метра в секунду, порывы 25 метров в секунду.
19 октября на западе, в центре и юге области Атырауской области ожидается туман.
19 октября в Западно-Казахстанской области ветер южный, юго-западный, ночью на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
Ночью и утром 19 октября на западе Мангистауской области ожидается туман.
19 октября на севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман.
Жительнице Костанайской области вернули забытый в автобусе миллион тенге
18.10.2021, 20:47 217432
КОСТАНАЙ, 18 ОКТЯБРЯ - Патрульные полицейские Костаная нашли и вернули сельчанке сумку с деньгами, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Жительница села Алтын Дала Костанайского района ехала в маршрутном автобусе в областном центре и оставила сумку, в которой находился миллион тенге, сообщает газета "Костанайские новости
".
К автопатрулю на перекрестке Каирбекова - Курганская водитель автомашины "КамАЗ" обратился с просьбой о помощи. Мужчина рассказал, что позвонила супруга и сообщила, что забыла сумку с деньгами в автобусе. Женщина обнаружила, что сумки нет, только дома. Он сообщил полицейским номер маршрута.
В течение нескольких минут полицейские установили водителя автобуса и доехали до конечной остановки. Водитель передал сумку женщины в целости и сохранности.
В Костанае за 2 млн продают знак "Алтын Белгi"
18.10.2021, 20:20 224290
КОСТАНАЙ, 18 ОКТЯБРЯ - Объявление о продаже медали "Знак отличника Алтын белгi" за 2 000 000 тенге опубликовано на одном из сайтов с отметкой "Костанай", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Автор объявления не пожелал назвать свое имя, также он не рассказал, что заставило его выставить на продажу памятную вещь, сообщает "НГ
".
По словам продавца, он выпускник этого года и готов сделать скидку и продать медаль за 1,5 миллиона.
Напомним
, в этом году знак "Алтын белгi" получило рекордное число казахстанских выпускников - 9738 человек. В 2019 году знак отличия получили 7349 школьников, в 2020 году - 8615 учеников. Наибольшее количество обладателей знака "Алтын белгi" в этом году в Туркестанской области - 1856 человек, в Алматинской области - 1432, в ВКО - 738.
В Нур-Султане появятся новые платные парковки
18.10.2021, 17:58 225910
НУР-СУЛТАН. 18 ОКТЯБРЯ - В Нур-Султане появятся новые платные парковки. Об этом сообщил руководитель ТОО "Парковочное пространство Астаны" Чингиз Досыбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
У каждого парковочного кармана обустроены дополнительные спецзнаки, которые определяют платность. Любой автовладелец паркует транспортное средство на парковке и, видя этот знак, понимает, что это платная парковка. Далее он может выполнить несколько действий: или он оплатит парковку, либо он относится к льготной категории граждан, или имеет абонементы на пользование данной территорией", - цитирует Досыбаева МИА "Казинформ".
Он также отметил, что в городе работает служба мониторинга, которая использует сертифицированные приборы фото- и видеофиксации.
По определенному графику наши транспортные средства въезжают в зону платных парковок и фиксируют все транспортные средства, которые припаркованы на парковках. В дальнейшем эти данные в автоматическом порядке передаются на серверную часть нашего программного обеспечения, которая в результате информирует - была ли оплата у каждого транспортного средства или собственником данного транспортного средства является льготник. В случае, если оплаты не было, то данные в автоматическом порядке передаются на сервера УАП ДП, и уже в дальнейшем сотрудники полиции принимают решение - принимать ли в отношении данных автовладельцев административные предписания", - уточил Чингиз Досыбаев.
По его словам, в рамках договора ГЧП планировалось разместить платные парковки на 10 тыс. мест. Из них на сегодняшний день готово к запуску 487 на территории бульвара Нуржол, пишет Sputnik-Казахстан
.
При этом уже готовы к запуску дополнительные места в районах Сарыарка - это проспекты Богенбай батыра, Республики, Сарыарка и район набережной", - сказал Чингиз Досыбаев.
Также парковочные места появятся в районе Алматы - по проспекту Тауелсиздик, по улицам Мунайтпасова, Жумабаева и Момышулы. В Байконурском районе - вокруг рынков "Артем" ("Астаналык"), "Шапагат", "Асем". А на левом берегу - в периметре улиц Сыганак, Сарайшык, проспекты Туран и Мангилик ел.
Что касается ценообразования и тарифов, есть методика расчета, на сегодняшний день на бульваре Нуржол и в остальных частях города - по тарифу 100 тенге (за час). Но если смотреть по бенчмаркам, у нас, в принципе, нельзя сказать, что очень высокие цены", - отметил Досыбаев.