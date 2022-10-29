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В пяти тысячах домов Жетысуской области выявлены нарушения пожарной безопасности

28.10.2022, 15:52 14871
В пяти тысячах домов Жетысуской области выявлены нарушения пожарной безопасности
Фото: Depositphotos
Талдыкорган. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Свыше 3 тысяч профилактических рейдов проведено в области Жетісу с 15 августа, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин на встрече с населением региона.
 

С 15 августа проведено свыше трех тысяч рейдов, в пяти тысячах жилых домов выявлены нарушения пожарной безопасности (хранение горючих материалов вблизи нагревательных приборов, сушка вещей над печью и т.д.), из них в трех тысячах домов нарушения устранены на месте, остальным даны рекомендации. Всего профилактикой охвачено свыше 50 тысяч частных домов" - отметил Ильин.

 
Он подчеркнул, что сотрудники МЧС не привлекают жителей частного сектора к ответственности, а лишь дают рекомендации, как уберечь себя и свою семью от пожаров и несчастных случаев отравления угарным газом.
 
Также во время рейдов определяется количество жилых домов социально уязвимых слоев населения для оказания последующей адресной помощи, это многодетные, малообеспеченные семьи, пенсионеры и инвалиды.
 

С сентября совместно с акиматом и неправительственными организациями установлено 809 датчиков, которые заблаговременно оповещают об опасности и предотвращают гибель граждан", - сообщил Ильин.

 
Он напомнил, что в 2021 году министерством законодательно внедрено обязательное оснащение системами пожарной сигнализации и контроля загазованности в жилых домах. Ранее данные нормы были предусмотрены только для зданий, жилых многоквартирных домов высотой 10 этажей и более.
 
Также, по словам Ильина, до 2025 года предусмотрено строительство 4 пожарных депо в городах Талдыкоргане и Текели, Коксуском и Алакольском районах.
 

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Санврачи обнаружили кишечную палочку в школьных столовых СКО

29.10.2022, 10:26 701
Санврачи обнаружили кишечную палочку в школьных столовых СКО
Фото: Depositphotos
Петропавловск. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Санитарные врачи обнаружили кишечную палочку в школьных столовых Северного Казахстана.
 
По данным телеканала "Астана", из 169 точек школьного общепита практически половина работала с нарушениями.
 

Было отобрано на пищеблоках смывов на кишечную палочку 2792, на качество мойки и дезинфекции - оборудования и посуды пищеблоков. Положительные находки были в 122 смывах. То есть не соблюдались нормы дезинфекции", - заявила заместитель руководителя ДСЭК по СКО Татьяна Горлова.

 
Предпринимателям выписали штраф на общую сумму более девяти миллионов тенге.


Кроме того, при составлении меню не учитывались физиологических потребности детей. Анализ показал - в большинстве школ учеников либо кормили сплошными углеводами, либо выдавали порции меньшего объема.
 
Ранее сообщалось, что в Павлодарской области четверо школьников госпитализированы с пищевым отравлением.

 

Токаев поздравил Эрдогана с Днем Турецкой Республики

29.10.2022, 09:12 2286
Токаев поздравил Эрдогана с Днем Турецкой Республики
Фото: Акорда
Астана. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Реджепа Тайипа Эрдогана и весь турецкий народ с Днем Турецкой Республики, сообщает пресс-служба Акорды.
 

Несомненно, эта дата занимает важное место в истории Вашей страны. Она олицетворяет единство и солидарность народа, служит уникальным символом свободы и созидания", - подчеркивается в поздравительной телеграмме главы государства.

 
Он отметил, что Турция, сплоченная этими ценностями, стала авторитетным государством, достижения которого признаны всем мировым сообществом.
 

Все это стало возможным благодаря Вашему богатому опыту государственного управления, упорному труду и уникальным личным качествам. Уверен, что под Вашим мудрым руководством Турецкая Республика продолжит укреплять свой авторитет на мировой арене, а благосостояние турецкого народа будет только приумножаться", - добавил Касым-Жомарт Токаев.

 
Напомнив, что дипломатические отношения между Казахстаном и Турцией были установлены 30 лет назад, президент РК отметил, что на сегодняшний день сотрудничество между нашими странами динамично развивается в духе расширенного стратегического партнерства.
 
В завершение глава государства пожелал президенту Турции больших успехов в ответственной деятельности, его родным и близким - благополучия, а всему турецкому народу - мира и процветания.
 

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в субботу

29.10.2022, 09:00 3036
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в субботу
Астана. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На большей территории Республики Казахстан под влиянием северо-западного антициклона сохранится погода без осадков.
 

Лишь на западе, юге и крайнем востоке республики под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки (дождь, снег)", - информирует РГП "Казгидромет".

 
По республике ожидаются туман, в южной половине - усиление ветра, на востоке - низовая метель.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявили в семи областях.
 

Штормовое предупреждение объявили в семи областях

28.10.2022, 21:18 11671
Штормовое предупреждение объявили в семи областях
Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY – Непогода ждет жителей Жетысуской, Акмолинской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской и Жамбылской областей.
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", ночью и утром 29 октября в горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, в районе Алакольских озер порывы 17-22 м/с.
 
29 октября на севере, востоке Акмолинской области ожидается туман.
 
29 октября ночью и утром на севере, юго-западе, в центре Мангистауской области ожидается туман.
 
29 октября ночью и утром на севере Западно-Казахстанской области ожидается туман.
 
29 октября горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный на горных перевалах 15-20 м/с.
 
29 октября ночью на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается гололед, низовая метель.
 
Ночью и утром 29-30 октября в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с.

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидает казахстанцев в выходные дни.
 

Жителя Караганды осудили за жестокое обращение с животными

28.10.2022, 12:32 20451
Жителя Караганды осудили за жестокое обращение с животными
Фото: кадр из видео
Караганда. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Октябрьском районном суде № 3 огласили приговор карагандинцу, который кирпичом едва не забил до смерти дворовую собаку Любашу.

Карагандинские зоозащитники добились того, что в Караганде впервые за историю независимого Казахстана человек, истязавший животное, получил хоть какое-то наказание, сообщает EKaraganda.

Судья приговорил карагандинца к 60 часам общественных  работ и обязал его выплатить обществу "Дари добро" 230 тысяч 470 тенге, ушедших на лечение собаки и госпошлину в доход государства  в размере 2305 тенге.

Несмотря на мягкий, по мнению зоозащитников приговор, они празднуют небольшую, но победу. Это уголовное дело создало прецедент в Карагандинской области. Теперь благодаря упорству зоозащитников и ответственной работе следователя майора полиции Сейдахана Достанова, возможно, живодеры начнут отвечать за свои действия в судах", - говорится в материале издания.


Ранее также общественными работами отделался живодер из Актау, который прыгнул на голову котенку.
 

Какая погода ожидает казахстанцев в выходные дни, рассказали синоптики

28.10.2022, 11:35 21151
Какая погода ожидает казахстанцев в выходные дни, рассказали синоптики
Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы будут сохранять неустойчивую погоду на большей части территории Казахстана в ближайшие три дня.
 

Ожидаются осадки, 30 октября в горных районах юга, юго-востока Казахстана - сильные осадки (дождь, снег). По республике прогнозируется усиление ветра, гололед, туман, на западе - низовая метель", - информирует РГП "Казгидромет".

 
На западе ожидается повышение температуры ночью от 2 мороза - 8 тепла до 2-11 тепла, днем от 3-12 до 7-17 тепла.
 
На северо-западе прогнозируется повышение температуры ночью от 13 мороза - 2 тепла до 7 мороза - 3 тепла, днем от 5 мороза - 8 тепла до 0-10 тепла.
 
На севере ночью ожидается повышение температуры от 5-10 мороза до 7 мороза-2 тепла, днем от 3 мороза - 2 тепла до 0-5 тепла.
 
В центре температура воздуха ночью поднимется от 5-13 мороза до 3 мороза - 5 тепла, днем от 3 мороза - 8 тепла до 0-8 тепла.
 
На востоке ожидается повышение температуры ночью от 5-13 мороза до 6 мороза - 3 тепла, днем от 7 мороза - 2 тепла до 0-8 тепла.
 
На юге столбики термометров ночью опустятся до 5 мороза - 8 тепла, днем прогнозируется колебание температуры от 10-20 до 3-15 тепла.
 
На юго-востоке ночью ожидается повышение температуры от 13 мороза - 5 тепла до 8 мороза - 5 тепла, днем колебание от 0-12 до 2-15 тепла.
 

Уральск может остаться без питьевой воды в ближайшие три года из-за износа сетей

28.10.2022, 10:39 22591
Уральск может остаться без питьевой воды в ближайшие три года из-за износа сетей
Уральск. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В горводоканале Уральска говорят об угрожающей опасности износа сетей, требуют отремонтировать инфраструктуру и в три раза поднять тарифы на воду.
 
По словам жителей Уральска, вода из кранов течет с очень слабым напором и она непригодна для питья. Кроме того, с подачей воды частые перебои.
 

Аварии и отключения воды стали почти нормой", - возмущаются жители многоэтажек.

 
Люди жалуются, что из кранов льется серо-желтая жидкость. Но специалисты уверяют: вода соответствует требованиям СанПиН.
 
Летом областной центр и вовсе остается без воды. Скважины не успевают наполнять резервуары. Власти закупили еще свыше 40 резервуаров по 50 кубов. Чтобы делать дополнительные запасы. Емкости, может, и решат вопрос с дефицитом воды, но не с ее качеством, считают специалисты, сообщает телеканал "Астана".
 

Недавно работали, меняли оборудование. Там вот такая труба 110-го диаметра, там палец не пролазил, все забито. О каком качестве воды может идти речь? И вся эта вода идет людям в квартиры. В ближайшие 2-3 года если ситуация кардинально исправляться не будет, есть большая вероятность, что в городе будут очень серьезные проблемы с подачей воды", - рассказал директор ТОО "Батыс су арнасы" Ануар Аркенов.

 
На предприятии намерены увеличить тариф на воду втрое. Мол, много лет работают в убыток.
 
К слову, на этой неделе работники водоканала обвинили свое руководство в растрате и хищении денег. С предприятия уволилось более 40 специалистов, говорится в материале.

В Казахстане к 2026 году планируется снижение износа сетей до 45%.
 

Какая погода ожидается в Казахстане в пятницу

28.10.2022, 08:49 24261
Какая погода ожидается в Казахстане в пятницу
Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На большую территорию Казахстана будет оказывать влияние северо-западный антициклон, в связи с чем ожидается прекращение осадков и понижение температуры воздуха.
 

Лишь через запад и восток республики будут проходить атмосферные фронты, где сохраняются осадки (дождь, снег), на юго-западе дождь временами сильные", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
По республике ожидаются усиление ветра, туман, на севере, востоке - гололед, низовая метель.
 
В Алматы - переменная облачность, +6 -+8 градусов, скорость ветра 0-5 метров в секунду.
 
В Астане - переменная облачность, -1-3 градуса, скорость ветра 3-8 метров в секунду.

Напомним, штормовое предупреждение объявили в тринадцати областях.
 

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