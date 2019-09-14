Нур-Султан. 13 сентября. Kazakhstan Today - В пятницу на большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

"На большей части Казахстана с отрогом антициклона ожидается погода без осадков. Лишь на севере республики сохраняется неустойчивый характер погоды: местами ожидаются дожди с грозами. Местами по республике ожидаются туман и усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской, Восточно-Казахстанской областях ночью и утром местами ожидается туман, утром и днем местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской области местами ожидается туман, ночью и утром местами ветер 15-20 метров в секунду.

В Туркестанской области местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областях ночью и утром местами ожидается туман.

В Туркестанской, Кызылординской, местами в Жамбылской, Карагандинской, на юге Актюбинской Западно-Казахстанской, на западе Атырауской, Алматинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства