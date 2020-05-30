В пятницу на большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков

Нур-Султан. 29 мая. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 29 мая 2020 года ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

Большая часть территории Казахстана по-прежнему будет находиться в поле повышенного давления, в связи с чем ожидается погода без осадков, лишь на севере, северо-западе республики под влиянием ложбины циклона местами ожидаются кратковременный дождь, гроза, шквал, возможен град. Местами по республике сохраняются усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на юго-западе - туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области местами ожидается шквал, град, усиление ветра до 15-20, днем порывы до 25 метров в секунду, ночью и утром местами - туман.

В Жамбылской, Туркестанской, Костанайской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, ночью Алматинской, днем Кызылординской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Жамбылской области с пыльной бурей.

В Мангистауской области местами ожидается туман.

В Атырауской, Актюбинской, на юге Мангистауской, Костанайской областях, на юго-востоке Западно-Казахстанской области сохраняется сильная жара.

Местами в Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Акмолинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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