В пятницу в большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков

НУР-СУЛТАН. 16 АПРЕЛЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 16 апреля, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Большая часть Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием обширного антициклона, с связи с чем сохранится погода без осадков. Лишь на юге и западе РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами ожидается дождь с грозой. Местами ожидаются туман, усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Жамбылской, Туркестанской областях местами усилится ветер до 15-20 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидаются туман, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Алматинской области, в районе Алакольских озер, усилится ветер до 15-20 метров в секунду.

В Костанайской, ночью и утром в Мангистауской, Атырауской областях местами ожидается туман.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства