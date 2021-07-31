В работе Ashyq произошел сбой

НУР-СУЛТАН. 30 ИЮЛЯ - В работе системы Ashyq произошел временный сбой, об этом сообщает телеграм-канал "Проект Ashyq", передает KAZAKHSTAN TODAY.





Уважаемые пользователи сервиса Ashyq, сейчас наблюдаются технические неполадки в приложении. Приносим свои извинения за предоставленные временные неудобства", - говорится в сообщении.





Позже появилось уведомление о восстановлении работы системы.

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