В рамках акции казахстанцы сдали в полицию около тысячи единиц незаконно хранящегося огнестрельного оружия

Нур-Султан. 26 апреля. Kazakhstan Today - В рамках акции по выкупу у населения незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ казахстанцы сдали в полицию около тысячи единиц оружия, передает Kazakhstan Today.

"На сегодняшний день добровольно сдано 998 единиц огнестрельного оружия, в том числе: 116 единиц нарезного длинноствольного, 5 единиц короткоствольного нарезного (пистолеты), 869 единиц гладкоствольного, 8 единиц травматического и более 32 тысяч патронов. Граждане, добровольно сдавшие незарегистрированное огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества освобождаются от уголовной и административной ответственности", - сообщили в Министерстве внутренних дел Республики Казахстан.

Как напомнили в пресс-службе МВД РК, с 10 апреля на территории страны проводится акция по выкупу у населения незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Прием огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств производится в каждом территориальном органе полиции.

На эти цели из республиканского бюджета на этот год выделено более 100 млн тенге по бюджетной программе "стимулирование добровольной возмездной сдачи гражданами незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ".

В целях безопасности и предотвращения несчастных случаев категорически запрещается, транспортировать, трогать или осуществлять какие-либо действия с взрывчатыми веществами и устройствами (заливать жидкостями, засыпать грунтом, накрывать, пользоваться рядом электро-, радиоаппаратурой, оказывать температурное, звуковое, механическое, магнитное воздействие на них, изменять освещение, курить, использовать мобильную связь).

В случае обнаружения взрывчатых веществ и устройств просим сообщить о находке в любое подразделение полиции по телефону на номер 102 либо на номер 112.

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