В рамках проекта "Адалдык Аланы" в супермаркетах Алматы продолжают открываться "кассы без продавца"

Алматы. 29 ноября. Kazakhstan Today - 29 ноября в рамках проекта "Алматы - Адалдык Аланы" в супермаркетах Magnum состоялось открытие "касс без продавца" с участием руководителя Антикоррупционной службы Алматы Кайрата Сунтаева и руководителя проектного офиса Александра Братенкова, передает Kazakhstan Today.

С каждым днем все больше предпринимателей Казахстана поддерживают привитие в обществе принципов добропорядочности и честности.

"Данный подход реализации товара достаточно прост, экономит время, дает возможность самостоятельно произвести покупку: отсканировать штрих-код товара, упаковать его и внести оплату, поднеся банковскую карту к терминалу. Также сервис востребован у людей, которым легче использовать гаджеты", - отметили в управлении общественного развития Алматы.

Открытие линии безбарьерного самообслуживания покупателей в крупнейшей сети демонстрирует современный формат работы "магазинов честности", реализацию товаров без участия продавцов.

Призыв к реализации данного проекта предоставил гражданам возможность укрепить атмосферу доверия, пройти проверку на нравственные качества, как честность и порядочность", - отметил в ходе мероприятия Кайрат Сунтаев.

Наличие и функционирование безбарьерного обслуживания в "магазинах честности" наряду с формированием и укреплением высоких нравственных качеств, особенно у молодежи, имеет сугубо экономические выгоды и преимущества. Такие магазины имеют возможность более рационально использовать трудовые ресурсы, а также ускорить пропускную возможность.

Аналогичные проекты в ближайшее время будут запущены в супермаркетах городов Нур-Султана и Караганды.

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