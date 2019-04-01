Нур-Султан. 31 марта. Kazakhstan Today - В рамках мониторинга безопасности продукции департаментом охраны общественного здоровья в реализуемых столичными магазинами кондитерских изделиях обнаружена кишечная палочка, передает Kazakhstan Today.

В настоящее время по установленным производителям и реализаторам опасной продукции проводятся проверки по изъятию из оборота и принятию административных мер. Призываем потребителей не приобретать озвученную продукцию, в том числе с отсутствием маркировки! Департаментом будут исследованы аналогичные игрушки в специализированных магазинах, таких как, например, "Золотой ключик", "Акбота", "MARWIN" и других, о результатах сообщим", - сообщили в ДООЗ.

По информации ведомства, "в марте текущего года обнаружены кишечные палочки в кондитерских изделиях "Вкусняшка" (йогуртный, творожный, королевский торты) производства ТОО "Астана нан торт". Также в магазине "Марс" ИП "Беспалинова З.Р." реализовывалась продукция с массивным обсеменением кишечной палочкой и отсутствием маркировки: "Салат морская капуста заправленный" и "Салат грибы заправленный", неизвестного производства (не указаны дата изготовления, сроки годности, информация об изготовителе и его адресе), "Ход-дог французский острый", "Французский сэндвич с кунжутом и колбасой" производства ТОО "Respeсt Inc.".

Следует отметить, что опасные сэндвичи ТОО "Respect Inc." уже реализовывались в 2018 году, но, благодаря размещенной в СМИ и социальных сетях информации, удалось избежать отравления граждан. Департаментом в связи с отсутствием реквизитов ТОО "Respect Inc." и данных о его местонахождении не представляется возможным провести проверку, как и прошлом году", - рассказали специалисты.

В случае обнаружения на прилавках магазинов столицы опасной продукции можно позвонить в департамент по номерам 8 (7172) 31-61-81, 8 778 012 70 00.

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