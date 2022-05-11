В реках Туркестанской и Жамбылской областей ожидается подъем уровня воды

НУР-СУЛТАН. 11 МАЯ - Непогода ждет жителей Алматы, Алматинской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Актюбинской, Туркестанской, Карагандинской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", в Алматы 12 мая ночью ожидаются временами сильный дождь, гроза. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром 12 мая в горных и предгорных районах Алматинской области ожидается временами сильный дождь. На юге, востоке, ночью и утром в горных и предгорных районах области - гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, при грозе 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.

12 мая днем на севере Западно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ночью на западе, северо-западе, днем в северной половине, центральной части области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, днем 15-20, на северо-востоке области порывы 23 метра в секунду.

12 мая на севере, востоке Мангистауской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, днем на севере, юго-западе области 15-20 метров в секунду.

12 мая днем на юге, в центре Актюбинской области ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный, днем на севере, западе области порывы 15-20 метров в секунду.

12 мая в горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

Днем 12 мая на востоке Карагандинской области ожидается гроза.

12 мая на севере, западе Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 метров в секунду.

12 мая на западе, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер северный, северо-западный, днем на юго-западе, юге 15-20 метров в секунду.