В решении вопросов развития дорожной инфраструктуры помогают общественные активисты - Сагинтаев

АЛМАТЫ. 30 ИЮНЯ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в ходе онлайн-презентации по развитию дорожной инфраструктуры на ТК "Алматы" рассказал о создании Транспортного совета, в который вошли эксперты и общественные активисты города, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам Сагинтаева, для повышения эффективности работы по созданию комфортных условий для передвижения и обеспечения безопасности движения создан Транспортный совет при акиме Алматы. В него вошли 17 человек, в том числе эксперты и общественники.

В задачи Совета входит обеспечение эффективного взаимодействия между управлениями акимата города и экспертного сообщества по вопросам комплексного планирования развития транспортной системы города и агломерации.

Совет будет вносить акиму города предложения по совершенствованию транспортной инфраструктуры, осуществлять мониторинг и оценку проектов транспортной инфраструктуры, в том числе в рамках ГЧП, оказывать консультативную помощь акимату по общественным вопросам, возникающим в сфере транспорта.

Одним из вопросов, обсуждаемых с общественниками, является развитие велоинфраструктуры. Общая протяженность велополос и велодорожек на 23 улицах составляет 89 километров. Установлено 187 станций велошеринга Almaty Bike с 1460 велосипедами. Зарегистрированы более 50 тысяч пользователей этой услуги.

В 2020 году было обустроено 7 километров велоинфраструктуры на 4 улицах. В этом году планируется обустроить еще 10 километров велополос и велодорожек на 5 улицах.

Кроме того, в августе планируется утвердить Стратегию развития вело- и пешеходной инфраструктуры Алматы.

В документе будут заложены индикаторы развития и план реализации, чтобы сделать велосипедное и пешеходное движение безопасным и привлекательным. Тем самым решается несколько проблем современного города - обеспечивается чистота воздуха и борьба с гиподинамией, особенно у детей и подростков.

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