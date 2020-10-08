В РК кандидаты на работу в госучреждениях должны будут сообщать о работающих там родственниках

Нур-Султан. 7 октября. Kazakhstan Today - При трудоустройстве на госслужбу казахстанцев обяжут сообщать о родственниках, работающих в той же организации, передает Kazakhstan Today.

Вводится обязанность для лиц, являющихся кандидатами на государственную должность либо должность, связанную с выполнением государственных или приравненных к ним функций, в письменной форме уведомлять руководство организации, на занятие должности в которой они претендуют, о работающих в этой организации близких родственниках, супруге и (или) свойственниках", - сказал на брифинге на площадке СЦК первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Олжас Бектенов.

Он отметил, что по законодательству Казахстана лица, уполномоченные на выполнение госфункций и приравненные к ним, не только не могут занимать должности, находящиеся в непосредственной подчинённости должностям, занимаемым близкими родственниками, супругами или свойственниками, но и не могут иметь в непосредственном подчинении близких родственников, супругов или свойственников.

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