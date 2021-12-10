В РК могут ограничить число попыток сдачи экзаменов на права

Бахтияр Мухаметкалиев отметил, что сейчас казахстанцы могут предпринять неограниченное количество попыток сдать экзамен на получение водительского удостоверения.
Курсантам нужно более ответственно относиться к подготовке. Есть люди, которые приходят и по шесть, и по семь раз. Мы говорим им: "Наверное, вам стоит научиться, и потом приходить сдавать". Но ограничить их не можем. Возможно, в будущем мы будем это совместно как-то пересматривать. Но сейчас нет ограничений", - рассказал Мухаметкалиев.
Чтобы уменьшить количество попыток, он предложил сначала проезжать по маршруту с инструктором.
Также Бахтияр Мухаметкалиев отметил, что сегодня сложилась тенденция, когда девушки сдают экзамены на права лучше, чем мужчины.