В РК ограничено движение на двух участках автодорог

Нур-Султан. 12 февраля. Kazakhstan Today - В связи с неблагоприятными погодными условиями ограничено движение на двух участках автодорог, передает Kazakhstan Today.

По информации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, движение ограничено на следующих участках:

1. Омск - Майкапчагай, 915-й - 1087-й километры (участок село Калбатау - поворот на село Богас).

2. Екатеринбург - Алматы, 835-й - 917-й километры (граница Северо-Казахстанская область - Жаксы).

По всей республике работает 788 единиц техники.

При возникновении нештатной ситуации следует обратиться по короткому номеру телефона 1403.

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