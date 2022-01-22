В РК около 17 тыс. человек подлежат весеннему призыву

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Предварительное изучение позволяет на раннем этапе определить качественный состав юношей, готовых к прохождению воинской службы в тех или иных видах и родах войск. Проверяется законность оснований для освобождения от призыва, в том числе по состоянию здоровья", - отметили в Министерстве обороны РК.
Всего в этом году весеннему призыву подлежат около 17 000 человек, из них более 6500 пройдут службу в частях и подразделениях Вооруженных Сил. Ежедневно на призывные пункты местных органов военного управления приходят около 800-900 человек.
Местные органы военного управления осуществляют призыв в Вооруженные Силы, Пограничную службу Комитета национальной безопасности, Службу государственной охраны и Национальную гвардию Республики Казахстан.
Всего подлежат изучению более 90 тысяч ребят призывного возраста", - отмечает заместитель начальника Департамента организационно- мобилизационной работы генерального штаба Вооруженных Сил полковник Аян Еслямов.