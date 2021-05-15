В РК утвердили новые требования к организации антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении

НУР-СУЛТАН. 14 МАЯ - Правительство Казахстана приняло постановление "Об утверждении требований к организации антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении", передает KAZAKHSTAN TODAY.

6 мая 2021 года принято разработанное Комитетом национальной безопасности постановление правительства № 305 "Об утверждении требований к организации антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении". Постановлением регламентированы требования к мероприятиям по организации антитеррористической защищенности объектов, уязвимых в террористическом отношении", - сообщили в пресс-службе КНБ РК.

Исходя из отраслевой специфики объектов, предусмотрено формирование государственными органами инструкций по антитеррористической защите подведомственных объектов с их последующим внедрением и адаптацией.

Принятый нормативный правовой акт предусматривает постановку на утрату силы постановления правительства от 3 апреля 2015 года № 191 "Об утверждении требований к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении" и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования", - говорится в сообщении.

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