В России лекарства от коронавируса среди существующих препаратов нашел искусственный интеллект

Москва. 26 марта. Kazakhstan Today - Российские ученые с помощью технологий искусственного интеллекта обнаружили более десяти потенциально эффективных лекарств против коронавируса среди существующих и экспериментальных препаратов, прошедших клинические испытания. Препринт опубликован на сайте ResearchGate, передает Kazakhstan Today.

Они использовали платформу, созданную по принципу глубоких нейронных сетей, и исследовали десятки тысяч профилей экспрессии генов в ответ на лекарственные воздействия. Так удалось выявить среди уже существующих препаратов те, которые действуют на широкий спектр вирусов, включая SARS-CoV и SARS-CoV-2.

Шесть из найденных лекарств уже одобрены для применения в ряде стран, девять находятся на стадии клинических испытаний. Некоторые из них уже показали эффективность в лабораторных моделях коронавирусной инфекции.

Два препарата из полученного списка (никлозамид и нитазоксанид) рекомендованы для экспериментального лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией во Франции, а один (никлозамид) - также в Сингапуре.

Принимая во внимание чрезвычайный характер ситуации, а также юридический и регуляторный статус ряда предложенных препаратов, при подтверждении их противовирусной активности в лаборатории, существует возможность незамедлительно приступить к клиническим испытаниям против COVID-19", - приводятся в пресс-релизе слова руководителя исследования Петра Федичева из компании Gero.

Список потенциально эффективных лекарств также включает несколько сенолитиков - препаратов, которые "убивают" так называемые сенесцентные или поврежденные клетки.

По мнению авторов, эти лекарства, используемые для лечения возрастных заболеваний и старения, могут в период эпидемии защитить наиболее уязвимую группу пациентов - пожилых и хронически больных.

Ученые считают, что опубликованный в статье список препаратов должен послужить основой для немедленного лабораторного тестирования и клинических исследований, при этом они ни в коем случае не могут назначаться пациентам без соответствующего одобрения на национальном уровне или использоваться для самолечения, сообщает РИА Новости

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