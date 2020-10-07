В Рудном родился малыш весом более 6 килограммов

Как сообщает "Алау", 35-летняя Динара Ержанова и сама не ожидала, что родится такой крупный малыш.
По словам руководителя акушерско-гинекологического отдела Рудненской городской многопрофильной больницы Людмилы Тулебаевой, за ее многолетнюю практику ребенок с таким весом рождается впервые. Были дети 5800 граммов, 5900 граммов, но настолько крупных еще не было.
В семье это четвертый ребенок. Изначально установили, что плод-гигант. Поэтому провели операцию кесарево сечение", - рассказала Людмила Тулебаева.
По словам мамы, роды протекали без осложнений, но было нелегко.
Я ожидала крупного ребенка, но, чтобы настолько большого, - и в мыслях не было. Сначала не поверила, когда мне сказали вес моего сына. Вес первых деток не доходил до 5 килограммов, первый ребенок - 3800 граммов, второй - 3890 и третий - 4670 граммов. Делали кесарево сечение, все прошло хорошо, надеюсь сегодня нас выпишут домой", - рассказала мама малыша.
Вес более 5 килограммов для новорожденных считается гигантским. Рождаются такие дети очень редко.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства