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В Рудном родился малыш весом более 6 килограммов

06.10.2020 6778
В Рудном родился малыш весом более 6 килограммов
Костанай. 6 октября. Kazakhstan Today - В Костанайской области на свет появился младенец весом 6 килограммов 155 граммов при росте 57 сантиметров. Богатырь родился в Рудненской городской многопрофильной больнице 1 октября, назвали его Елжан, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает "Алау", 35-летняя Динара Ержанова и сама не ожидала, что родится такой крупный малыш.
 
По словам руководителя акушерско-гинекологического отдела Рудненской городской многопрофильной больницы Людмилы Тулебаевой, за ее многолетнюю практику ребенок с таким весом рождается впервые. Были дети 5800 граммов, 5900 граммов, но настолько крупных еще не было.
 

В семье это четвертый ребенок. Изначально установили, что плод-гигант. Поэтому провели операцию кесарево сечение", - рассказала Людмила Тулебаева.

 
По словам мамы, роды протекали без осложнений, но было нелегко.
 

Я ожидала крупного ребенка, но, чтобы настолько большого, - и в мыслях не было. Сначала не поверила, когда мне сказали вес моего сына. Вес первых деток не доходил до 5 килограммов, первый ребенок - 3800 граммов, второй - 3890 и третий - 4670 граммов. Делали кесарево сечение, все прошло хорошо, надеюсь сегодня нас выпишут домой", - рассказала мама малыша.

 
Вес более 5 килограммов для новорожденных считается гигантским. Рождаются такие дети очень редко.
 

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