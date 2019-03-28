Нур-Султан. 27 марта. Kazakhstan Today - В ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

"28 марта в Кызылординской области сохраняется ветер юго-западный ночью местами, днем на большей части 15-20 метров в секунду. В Кызылорде днем 28 марта ожидается ветер юго-западный 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 95-100%", - сообщает РГП "Казгидромет".

Кроме того, 28 марта в Костанайской области ожидается местами туман, ветер восточный 15-20 метров в секунду. В Костанае: 28 марта днем ожидается ветер восточный 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%.

28-29 марта в Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед. 28 марта ветер юго-восточный днем местами 15-20, порывы 25 метров в секунду, 29 марта ночью на большей части 15-20, местами порывы 25 метров в секунду, днем местами 15-20 метров в секунду.

В Петропавловске 28 марта ожидается туман, 29 марта ожидается гололед, ветер юго-восточный 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%.

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