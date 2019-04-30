Алматы. 29 апреля. Kazakhstan Today - В ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.





"Во второй половине дня 29 апреля, сутки 30 апреля в Костанайской области, 30 апреля в Акмолинской, Северо-Казахстанской областях, днем 30 апреля, сутки 1 мая в Павлодарской, Карагандинской областях, 1 мая в Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), местами гроза, гололед, низовая метель, шквал, град. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, местами 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. Понижение температуры ночью до 0-5, местами 8 мороза, днем до 0-5, местами 8 тепла", - сообщает РГП "Казгидромет".

30 апреля в Актюбинской области местами ожидаются осадки (дождь, снег), туман. Ветер северный местами 15-20 метров в секунду. Понижение температуры воздуха ночью до 0-5 мороза.

В Нур-Султане днем 30 апреля ожидаются осадки (дождь, снег), гроза, град, гололед. Ветер северо-западный порывы 15-20 метров в секунду. Понижение температуры воздуха днем до 0-2 тепла.

Вероятность шторма составляет 90-95%.

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