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В ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение

31.07.2019, 18:09 6562
Нур-Султан. 31 июля. Kazakhstan Today - В ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.
 
"1 августа в Северо-Казахстанской области местами ожидается гроза, шквал, град. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, днем 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду. В Петропавловске 1 августа ожидается ночью и утром туман. Днем ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%", - сообщает РГП "Казгидромет".
 
1 августа в Костанайской области местами ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на западный, ночью местами 15-20, днем 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.
 
В Костанае утром и днем 1 августа ожидается гроза. Ветер юго-восточный, с переходом на западный, 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.
 

1 августа в Кызылординской области ожидается ветер юго-западный, западный, ночью местами 15-20 метров в секунду, днем на большей части области 15-20, местами 25 метров в секунду. Утром и днем местами гроза, шквал. Днем сильная жара, 42 градуса по Цельсию. Вероятность шторма - 90-95%", - информирует "Казгидромет".

 
Завтра в Западно-Казахстанской области местами ожидается сильный дождь. Местами ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный 15-20, местами 23-28 метров в секунду. В Уральске 1 августа ожидается гроза, ветер северо-западный, порывы 18 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.
 

1 августа в Акмолинской области местами ожидается гроза. Днем местами шквал, град. Ветер юго-западный, южный, местами 15-20, днем порывы 25 метров в секунду. Днем местами сильная жара, 36 градусов. В Кокшетау 1 августа во второй половине дня ожидается гроза. Ветер юго-западный, южный, днем порывы 15 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%", - говорится в штормовом предупреждении.

 
Кроме того, завтра в Актюбинской области ожидается местами гроза, шквал. Ветер юго-западный, западный, ночью местами, днем на большей части 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду. Днем местами сильный дождь. Вероятность шторма - 85-90%.
 
Также, по данным синоптиков, днем 1 августа в Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях местами ожидается сильная жара, 36 градусов.
 

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