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В ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение

23.11.2020 11098
В ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение
24.kz
Нур-Султан. 23 ноября. Kazakhstan Today - В ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.
 
В частности, 23 ноября связи с туманом объявлено штормовое предупреждение в Нур-Султане и Акмолинской области. 
 
В Западно-Казахстанской области также ожидается местами туман, днём местами гололед.
 
23 ноября утром и днем в Мангистауской области местами ожидаются снег, гололед. В Актау 23 ноября утром и днем ожидаются снег, гололед.
 
Ночью и утром 23 ноября в Туркестанской области местами ожидается туман. 
 
В Северо-Казахстанской области местами ожидается туман. В Петропавловске 23 ноября ожидается туман.
 
Сегодня в Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. В Таразе временами ожидается туман, гололед.
 

По-прежнему на северную часть республики оказывает влияние антициклон, с которым сохраняется погода без осадков, а на остальной части республики под влиянием фронтальных разделов местами пройдет снег, на западе, юго-западе - осадки (снег, дождь). Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на юге - низовая метель", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Алматинской области ночью местами ожидаются туман, в районе Жаланашколя усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской областях местами ожидается гололед, в Западно-Казахстанской, Атырауской областях местами туман. 
 
В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.
 

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