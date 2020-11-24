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Нур-Султан. 23 ноября. Kazakhstan Today - В ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

В частности, 23 ноября связи с туманом объявлено штормовое предупреждение в Нур-Султане и Акмолинской области.

В Западно-Казахстанской области также ожидается местами туман, днём местами гололед.

23 ноября утром и днем в Мангистауской области местами ожидаются снег, гололед. В Актау 23 ноября утром и днем ожидаются снег, гололед.

Ночью и утром 23 ноября в Туркестанской области местами ожидается туман.

В Северо-Казахстанской области местами ожидается туман. В Петропавловске 23 ноября ожидается туман.

Сегодня в Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. В Таразе временами ожидается туман, гололед.

По-прежнему на северную часть республики оказывает влияние антициклон, с которым сохраняется погода без осадков, а на остальной части республики под влиянием фронтальных разделов местами пройдет снег, на западе, юго-западе - осадки (снег, дождь). Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на юге - низовая метель", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Алматинской области ночью местами ожидаются туман, в районе Жаланашколя усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской областях местами ожидается гололед, в Западно-Казахстанской, Атырауской областях местами туман.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.

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