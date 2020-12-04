Нур-Султан. 2 декабря. Kazakhstan Today - В ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

2 декабря в Туркестанской области местами ожидаются туман, низовая метель, ветер восточный, 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром 2 декабря в Акмолинской области местами ожидается туман.

Сегодня в Мангистауской области местами ожидаются туман, гололед. В Актау ночью и утром 2 декабря ожидаются туман, гололед.

В Костанайской области местами ожидается туман.

В Северо-Казахстанской области местами ожидается туман.

В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду. В Таразе временами ожидается туман, гололед.

Под влиянием фронтальных разделов на юге, юго-западе и юго-востоке Казахстана местами ожидаются осадки (преимущественно снег), на севере местами небольшой снег. На остальной территории Казахстана под влиянием антициклона сохраняется погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на юге низовая метель", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Туркестанской области местами ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Жамбылской, Мангистауской областях местами ожидаются туман, гололед, в Жамбылской области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Алматинской области ночью и утром местами ожидается туман, в районе Жаланашколя усиление ветра до 17-22 метров в секунду. В Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, ночью и утром Акмолинской области местами ожидается туман.

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