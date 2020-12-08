Нур-Султан. 7 декабря. Kazakhstan Today - В ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

В частности, в Нур-Султане 7 декабря временами ожидается туман. В Акмолинской области местами ожидается туман.

Сегодня в Костанайской области местами ожидается туман.

В Актюбинской области местами ожидается туман. В Актобе 7 декабря ночью и утром ожидается туман.

Ночью 7 декабря на севере Мангистауской области сохранится сильный мороз, до 22 градусов.

В Северо-Казахстанской области местами ожидается туман. В Петропавловске 7 декабря ожидается туман.

7-8 декабря в Жамбылской области местами ожидается туман. В Таразе 7-8 декабря временами ожидается туман.

Под влиянием атмосферных фронтальных разделов местами по республике ожидается снег. На крайнем севере, западе и юго-востоке РК ожидается погода без осадков. Местами ожидаются туман, на юго-востоке - усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидается туман, в Алматинской области в районе Жаланашколя усиление ветра до 17-22 метров в секунду.





В департаменте по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султан сообщили, что по решению управления образования от 7 декабря 2020 года в связи с неблагоприятными погодными условиями (сильный мороз, -26 градусов) занятия в школах для учащихся с 1 по 4 классы I смены переходят на дистанционный формат.

По информации yk-news.kz, в связи с неблагоприятными погодными условиями в ВКО отменяются школьные занятия: в Бородулихинском районе (-30 градусов) с 1 по 4 классы 1 смены, Шемонаихинском районе (-23 градуса, ветер 4-5 метров в секунду) с 1 по 4 классы I смены, в городе Шаре, Суык Булаке (-27 градусов) с 1 по 4 классы I смены.

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