Нур-Султан. 14 декабря. Kazakhstan Today - В ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

В частности, в Северо-Казахстанской области местами ожидается туман. Ветер западный, днем местами 15-20 метров в секунду.

14 декабря в Костанайской области местами ожидается туман.

В Актюбинской области местами ожидается туман. В Актобе ночью и утром ожидается туман.

14-16 декабря в Жамбылской области местами ожидается туман. Местами ожидается северо-восточный ветер, 15-20 метров в секунду. В Таразе 14-16 декабря временами ожидается туман.

Сегодня в Акмолинской области местами ожидается туман. Ветер юго-западный, западный, местами 15-20 метров в секунду.

14 декабря в Туркестанской области местами ожидается туман. В Шымкенте и Туркестане временами ожидается туман.

Днем 14 декабря в Мангистауской области ожидается юго-восточный ветер, местами 15-20 метров в секунду. В Актау днем 14 декабря ожидается юго-восточный ветер, порывы 18 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман. В Уральске 14 декабря ночью и утром ожидается туман.

13-15 декабря в Карагандинской области местами ожидается туман. В Жезказгане ночью и утром 13 декабря ожидается туман.

На большую часть территории Казахстана по-прежнему сохраняет влияние отрог антициклона, погода преимущественно без осадков. Лишь на севере и востоке страны под влиянием ложбины северного циклона, а на юге в горных районах с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами пройдет снег. Местами по республике сохраняются туман, на севере, юго-востоке - усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

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