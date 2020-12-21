Нур-Султан. 20 декабря. Kazakhstan Today - В ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

В частности, 20 декабря в Акмолинской области ожидается снег. Местами низовая метель, туман. Ветер северный, северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. В Нур-Султане 20 декабря ожидаются снег, низовая метель. В Кокшетау днем 20 декабря ожидается ветер северный, северо-западный порывы 15-20 метров в секунду.

20 декабря в Кызылординской области местами ожидается гололед. Ночью и утром ожидается ветер северо-западный, северный, местами 15-20 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман.

20-21 декабря в Карагандинской области ожидаются местами низовая метель, туман. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. В Караганде ожидается низовая метель.

Ночью 20 декабря в Костанайской области местами ожидаются метель, туман. Ветер северный, северо-западный, ночью местами 15-20 метров в секунду.

Ночью 20 декабря в Туркестанской области местами ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Местами туман, гололед, ветер западный, северо-западный 15-20 метров в секунду. В Шымкенте ночью ожидаются сильные осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром ветер западный, северо-западный порывы 15-20 метров в секунду. В Туркестане ночью и утром 20 декабря ожидаются гололед, ветер западный, северо-западный, 15-20 метров в секунду.

20 декабря в Павлодарской области ожидается снег. Местами низовая метель. Ветер северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. В Павлодаре 20 декабря ожидается снег, днем низовая метель.

20 декабря в Мангистауской области местами ожидаются гололед, туман. В Актау ночью 20 декабря ожидается гололед.

Ночью 20 декабря в Северо-Казахстанской области местами ожидается низовая метель. Ветер северный, северо-западный, ночью местами 15-20 метров в секунду.

В Атырауской области местами ожидаются туман, гололед. В Атырау ожидаются туман, гололед.

20-21 декабря в Жамбылской области местами ожидается туман, гололед. Местами ожидается ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный, 15-20 метров в секунду, ночью 20 декабря порывы 23-28 метров в секунду. В Таразе 20-21 декабря временами ожидается туман, гололед.

Ночью центральная и восточная части территории Казахстана будут еще находиться под влиянием ложбины северного циклона, местами пройдет снег, на юге осадки, ночью сильные (дождь, снег). Днем уже ложбина сместится на северо-восток и на большую часть РК будет оказывать влияние Северо-Западный антициклон, в связи с чем на западе РК ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидается туман, усиление ветра, низовая метель, гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Алматинской области местами ожидаются туман, ночью в районе Жаланашколя усиление ветра до 18-23 метров в секунду, днем местами гололед. В Кызылординской области местами ожидаются гололед, ночью и утром усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

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