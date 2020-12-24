Нур-Султан. 23 декабря. Kazakhstan Today - В ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

В частности, в Акмолинской области местами ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, местами 15-20 метров в секунду. В Кокшетау ожидается низовая метель.

23 декабря в Туркестанской области местами ожидаются туман, гололед. В Шымкенте ночью ожидается туман.

Сегодня в Павлодарской области ожидается снег. Местами низовая метель. Ветер юго-западный, местами 15-20 метров в секунду. В Павлодаре днем ожидается ветер юго-западный, порывы 15 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман.

23 декабря в Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер юго-западный, западный, ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. В Петропавловске ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, западный, 15-20, днем порывы 25 метров в секунду.

В Карагандинской области местами ожидается туман.

23-24 декабря в Жамбылской области местами ожидается туман.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов в северной половине, на востоке и крайнем юге республики пройдет снег, ожидается усиление ветра с низовой метелью. На остальную территорию Казахстана будет оказывать влияние антициклон, в связи с чем сохранится погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, на юге – гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".

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