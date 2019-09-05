Нур-Султан. 4 сентября. Kazakhstan Today - В ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

"4-6 сентября в Кызылординской области местами ожидаются гроза, шквал, 5-6 сентября местами пыльная буря, град. Утром и днем 4 сентября, сутки 5-6 сентября ветер западный, с переходом на северный, местами 15-20 метров в секунду, 5-6 сентября порывы 23-28 метров в секунду", - сообщает РГП "Казгидромет".

Кроме того, штормовое предупреждение объявлено в Северо-Казахстанской области.

6 сентября в Северо-Казахстанской области местами ожидается сильный дождь. Днем 5, сутки 6 сентября местами ожидается гроза, шквал. Днем 5 сентября ветер северо-восточный, местами 15-20, порывы 25 метров в секунду. 6 сентября ветер 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду", - говорится в сообщении.

В Петропавловске днем 5, сутки 6 сентября ожидается гроза, шквал. Днем 5 сентября ветер северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду. 6 сентября ветер 15-20, порывы 25 метров в секунду.

5 сентября в Костанайской области местами ожидаются гроза, град, ночью и утром туман. Ветер восточный, северо-восточный, ночью местами 15-20, днем 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду. В Костанае днем 5 сентября ожидается ветер восточный, северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.

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