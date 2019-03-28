Нур-Султан. 27 марта. Kazakhstan Today - В ряде областей Казахстана ожидается формирование склонового стока и подъем уровней воды на реках, передает Kazakhstan Today.

"В связи с ожидающимися сильными осадками 28-30 марта в предгорных районах Туркестанской и Жамбылской областей, также 30 марта в Алматинской области и прилегающих территориях Алматы ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках", - сообщает РГП "Казгидромет".

28-29 марта в связи с прогнозом сильных осадков в Актюбинской области ожидается ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды.

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