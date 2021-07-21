В ряде областей Казахстана сохраняется сильная жара

НУР-СУЛТАН. 20 ИЮЛЯ - В восьми регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации синоптиков, 21 июля днем в Кызылординской области ожидается ветер северный, местами 15-20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность.

Днем 21-23 июля в Жамбылской области, в горных и предгорных районах, ожидается гроза, град, пыльная буря. 21-23 июля ожидается ветер юго-западный, местами 15-20 метров в секунду. Днем 22-23 июля на большей части области ожидается сильная жара, до 40 градусов, чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра днем в Мангистауской области местами ожидаются гроза, пыльная буря. Ветер северо-западный, местами 15-20 метров в секунду, сообщили в РГП "Казгидромет".

В среду днем в Актюбинской области местами ожидается гроза. Ветер юго-восточный, с переходом на северо-западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза. Днем сохраняется очень сильная жара, 41 градус. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

21 июля в Восточно-Казахстанской области местами ожидается гроза. Днем местами ожидается шквал, град. Ветер северо-восточный, местами порывы 15-20 метров в секунду.

21 июля в горах Туркестанской области ожидается гроза. Местами пыльная буря. Ветер юго-западный, местами 15-20 метров в секунду. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 21 июля в Костанайской области, на юге, ожидается сильная жара, до 36 градусов. На юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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