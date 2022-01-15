В ряде областей объявили штормовое предупреждение

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НУР-СУЛТАН. 14 ЯНВАРЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Шымкента, Алматинской, Акмолинской, Мангистауской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Жамбылской, Павлодарской и Туркестанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 15-16 января в районе Жаланашколя Алматинской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 18-23 метра в секунду.

15 января в Акмолинской области ожидается метель. Днем на юге области гололед. Ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду, на северо-западе, востоке области временами 30 метров в секунду и более.

15 января по Мангистауской области ожидается гололед. Ветер юго-западный с переходом на восточный 15-20, днем на западе, в центре области порывы 23-28 метров в секунду.

15 января в Актюбинской области ожидается метель, гололед. Ветер южный, юго-западный, ночью на западе области 15-20 метров в секунду, днем 15-20, на северо-западе области 23-28 метров в секунду.

15 января на западе, севере Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель, гололед. Ветер юго-восточный, южный, на юго-западе, западе области 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

В Нур-Султане 15 января временами ожидается метель. Днем гололед. Ветер юго-западный 15-20, днем порывы 25 метров в секунду.

Ночью 15 января на большей части Кызылординской области ожидаются осадки (дождь, снег). Сутки на севере и в центре области сохраняются туман, гололед, ожидается метель. Ветер юго-западный, южный 15-20 метров в секунду.

15 января на юго-западе Жамбылской области ожидается ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду, временами 30 метров в секунду и более. 15-17 января на севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман. 15-17 января ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на юго-западе области и в горных районах 15-20 метров в секунду, 15-16 января порывы 23-28 метров в секунду.

Днем 15 января в Павлодарской области ожидаются осадки (дождь, снег). На западе, севере области ожидаются гололед, метель. Ветер юго-западный 15-20, порывы 25 метров в секунду, на западе, севере области временами 30 метров в секунду и более.

Утром и днем 15 января, сутки 16 января в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На юге области, в горных районах временами сохраняется туман. Ветер юго-западный, западный на большей части области 15-20 метров в секунду, утром и днем 15 января, сутки 16 января на севере, западе, в горных и предгорных районах области порывы 23-28 метров в секунду, на горных перевалах 30 метров в секунду и более.

В Шымкенте утром и днем 15 января, сутки 16 января ожидаются сильные осадки, преимущественно дождь. Ветер юго-западный, западный 15-20, порывы 23 метра в секунду.